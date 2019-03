El Madrid remunta a Valladolid i atura l'hemorràgia (1-4)

El Reial Madrid ha aconseguit aturar l'hemorràgia momentàniament i recuperar el camí de la victòria. Els blancs s'han imposat a Valladolid (1-4) en un enfrontament on han hagut de remuntar el gol inicial d'Anuar, i on el VAR ha estat decisiu per anul·lar una altra diana als val·lisoletans. Al final, Varane i Benzemá -amb dos gols- i Modric, han donat el triomf a l'equip de Santi Solari.

Els blancs han jugat a Valladolid amb un onze de circumstàncies, marcat per les baixes, i el Valladolid ha estat a punt d'aprofitar-ho amb uns primers minuts molt bons. De fet, han desaprofitat un penal que Alcaraz ha xutat als núvols. Després, Sergi Guardiola ha avançat els locals, però el VAR ha invalidat l'acció per fora de joc previ. Finalment, Anuar, ha posat en avantatge el Valladolid.

Però quan pitjor estaven les coses ha arribat la reacció blanca, que ha empatat abans del descans amb un gol de Varane. Una acció polèmica ja que, en la jugada, s'ha obstaculitzat el porter Masip però l'àrbitre no ho ha considerat falta.

A la represa, el Madrid ha capgirat la feina amb dos gols de Benzema -un d'ells, de penal- i un de Luca Modric. El Madrid ha acabat amb deu per l'expulsió de Casemiro, per doble groga.