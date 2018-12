El Madrid es retroba amb la victòria gràcies a un València inofensiu (2-0)

Un gol de Wass en pròpia porteria, a l'inici del partit, i un de Lucas Vázquez poc abans del final han sigut suficients perquè el Reial Madrid es retrobés amb la victòria, en lliga. Els de Solari s'han desfet d'un València inofensiu (2-0) que només ha plantat cara a la represa però que a l'hora de la veritat ha tingut la pólvora mullada.

Era un partit entre un Madrid ferit per la golejada en contra al camp de l'Eibar i un València que havia recuperat sensacions a la lliga tot i el revés a la Champions, on ha quedat eliminat aquesta setmana. Però l'enfrontament de seguida s'ha decantat a favor dels de Chamartín, afortunats perquè una centrada enrere de Carvajal l'ha desviat Wass, quan intentava refusar-la, al fons de la porteria.

La diana ha condicionat un matx on el Madrid s'ha cregut superior i el València ha anat a remolc, almenys fins al descans. Els locals han anat de més a menys, esperant que en algun contraatac pogués matar el partit. Mentre els visitants, de menys a més, han pogut igualar el marcador a la segona part, sobretot amb els tirs de Santi Mina, Gayá i, especialment, Kondogbia, que ha fallat un mà a mà amb Courtois -ha xutat al cap del porter.

Just en l'acció posterior, amb un Bernabéu que es posava nerviós per la falta d'efectivitat d'homes com Gareth Bale o Marco Asensio, ha arribat el gol de la sentència per al Reial Madrid: un contraatac de Carvajal, una assistència de Benzema i una rematada de Lucas per certificar el triomf local.

El partit ha servit, també, perquè Isco Alarcón tornés a tenir minuts després del 'càstig' de mitja setmana, on s'havia quedat sense jugar. El migcampista, això sí, ha sigut rebut al Bernabéu amb una barreja de xiulets i aplaudiments.