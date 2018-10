El Manchester City doma al Liverpool, però li perdona la vida

El Liverpool i el Manchester City van empatar sense gols a Anfield en el gran partit de la jornada a la Premier League, on un nou duel entre Jürgen Klopp i Pep Guardiola va acabar, curiosament, sense gols. L’algerià Riyad Mahrez però, va fallar un penal a manca de cinc minuts pel final que hauria pogut donar el triomf als homes de Pep Guardiola, que segueixen sense guanyar a Anfield, tot i que a diferència de la darrera temporada, van saber aturar els atacs verticals del Liverpool controlant el joc amb possessions on no perdien la pilota.

El gran guanyador del duel però, va ser el Chelsea, que empata amb els dos protagonistes del partit d’Anfield a la classificació. El primer temps va ser bastant ensopit, amb el City gaudint de la possessió però sense generar ocasions clares de gol. Salah, amb dues contres, una per part, hauria pogut obrir el marcador, però Guardiola va canviatrel guió amb l’entrada al terreny de joc de Gabriel Jesús i Sané. En els darrers minuts el City ha portat el pes del partit, però no va poder marcar ni de penal. Amb aquest resultat la Premier queda amb tres equips empatats a 20 punts.

El City, el Liverpool i el Chelsea. L’equip de Maurizio Sarri va guanyar 0-3 al Southampton, amb gols d’Hazard, Barkley i Morata. L’Arsenal va encadenar la novena victòria consecutiva en golejar per 1-5 al camp del Fulham. L’Arsenal, amb 18 punts, és quart empatat amb el Tottenham.