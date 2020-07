El Barça continua apostant pel mercat brasiler i fitxa el davanter Gustavo Maia

El Barça continua apostant pel mercat brasiler i ha tancat el fitxatge del prometedor Gustavo Maia procedent del São Paulo. Segons informa ESPN, el club brasiler ha confirmat el traspàs del davanter de 19 anys per 27,5 milions de reals (4,5 milions d’euros), que s’incorporarà al filial.

A principis d’any, el Barça havia adquirit una opció de compra del futbolista a canvi d’un milió d’euros, que li permetia fer efectiva la compra per 3,5 milions d’euros més fins al 15 de juliol. Per mitjà d’aquesta operació, els blaugranes n'obtenen el 70% dels drets, mentre que el conjunt paulista es reserva el 30% restant en cas d’una futura venda. La venda del jugador els permetrà a més saldar els deutes amb la plantilla, perquè la situació financera de l’entitat brasilera era molt desfavorable pel coronavirus.

Gustavo Maia va arribar al São Paulo amb només 14 anys. A les categories inferiors es va descobrir com un dels màxims golejadors i a més va aconseguir fins a set títols. El 2018 va marcar 30 gols en 36 partits jugats amb el juvenil. Internacional sub-16 i sub-17 amb el Brasil, el seu bon rendiment no va passar inadvertit i va anar convocat amb el primer equip del conjunt paulista, tot i que no hi va arribar a debutar.

Es tracta d’un extrem esquerre d’1,67 metres que destaca per la seva tècnica. El jove davanter és dretà d’origen, però la seva habilitat per al regat i la finalització amb les dues cames li permeten ocupar les tres posicions a l’atac. A més, té bon xut des de fora de l’àrea. El gener passat va protagonitzar una gran Copa Júnior amb el seu equip, en la qual va anotar 3 gols en 7 partits.

La intenció del club blaugrana és que s’incorpori al Barça B i després pugui fer el salt al primer equip. Els últims anys, el Barça ha fitxat uns quants futbolistes brasilers per al filial, però cap d'ells s'ha consolidat a la primera plantilla i, de fet, la majoria han passat sense pena ni glòria pel Miniestadi. En total han sigut cinc jugadors, un per temporada.

El primer va ser Robert Gonçalves, el gener del 2016, que va arribar cedit del Fluminense amb una opció de compra de 7 milions d'euros. Cinc mesos després se'n va anar sense haver disputat ni un sol partit. La temporada següent va arribar també des del Fluminense el central Marlon Santos, potser l'excepció de la llista. Seria clau en l'ascens a Segona Divisió però se n'aniria traspassat al Sassuolo.

Vitinho (Palmeiras) va començar jugant en el retorn del Barça B a la categoria de plata però el seu rendiment va anar de més a menys i la seva participació va acabar sent discreta. El mateix va passar amb Gabriel Novaes (São Paulo), que va disputar només sis partits la temporada passada abans que el club decidís posar fi a la cessió de dos anys. I l'últim de la llista, Matheus Pereira (Juventus), va arribar cedit al mercat d'hivern i encara no ha debutat amb el Barça B.