Malestar al Barça per la demanda d’Arturo Vidal

El Barça va tornar ahir a la tarda als entrenaments amb la presència del gruix majoritari de futbolistes del primer equip a excepció del grup de sud-americans format per Leo Messi, Luis Suárez, Neto i Arturo Vidal, que, per raons de distància dels desplaçaments al seus respectius països, ho faran a partir del dia 2 (Arthur Melo, lesionat, s’incorporarà progressivament a la feina a mesura que es vagi recuperant). Ernesto Valverde, que ja no pot comptar amb Carles Aleñá, cedit al Betis fins al final de temporada, no va dirigir ahir encara Arturo Vidal per les raons esmentades, però el xilè, que està al seu país, ha sigut el nom que més ha sacsejat l’actualitat blaugrana durant aquests dies de festes.

Divendres el diari Abc va avançar que els advocats i representats d’Arturo Vidal van demandar el dia 5 de desembre el Barça davant la Comissió Mixta de la Lliga i l’Associació de Futbolistes per una quantitat, segons els intermediaris del futbolista xilè, pendent de cobrament del contracte de la temporada passada. En total, es tractaria de 2,4 milions d’euros en concepte de bonus per premis. Una demanda que no ha agradat gens als despatxos nobles del Camp Nou per diversos motius.

Per una banda, des del club blaugrana argumenten una mala interpretació dels advocats i representants d’Arturo Vidal de les quantitats que consideren que hauria hagut de cobrar el xilè i que no van ser abonades pel Barça. La qüestió principal radica en una prima que depèn directament del rendiment del futbolista i que suposaria haver disputat el 60% dels partits oficials, però l’entitat blaugrana estipula que perquè un enfrontament computi com a jugat, el futbolista ha de disputar un mínim de 45 minuts del partit en qüestió.

Una maniobra per forçar la sortida

D’altra banda, el Barça, tal com han fet constar els serveis jurídics del club en l’escrit que van enviar a la Comissió Mixta el 19 de desembre com a resposta a la demanda d’Arturo Vidal, veu en la maniobra del xilè una intenció de pressionar per tal de forçar la seva sortida a l’Inter de Milà, el seu principal pretendent, durant aquest mercat d’hivern que s’obrirà oficialment a partir del dimecres 1 de gener. El migcampista xilè, com ja va anunciar públicament en una entrevista a TV3 fa unes setmanes, vol més protagonisme, però la intenció del club és que es quedi fins al final de la temporada, ja que és un dels principals comodins d’Ernesto Valverde davant de rivals que juguen amb una defensa tancada.

L’oferta de l’Inter de 12 milions d’euros no convenç el Barça, que no estaria disposat a deixar marxar el xilè per menys de 20 milions d’euros. És per aquest motiu que el club s’ha sorprès d’aquesta demanda d’Arturo Vidal sis mesos després del final de la temporada passada i que hagi sigut filtrada a la premsa en unes dates properes a l’obertura del mercat d’hivern.

La demanada ha causat malestar al club, que -en un altre detall publicat per l’ Abc - va pagar una prima de fitxatge d’1,9 milions a Vidal quan el va fitxar del Bayern per 18 milions més tres en variables, tot i que aquest tipus de premis s’acostumen a pagar quan s’acaba el contracte i es queda lliure. A més d’estipular en el contracte del xilè bonificacions d’assoliment raonablement fàcil.