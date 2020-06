Intentar guanyar una Lliga quan res és el mateix

Gairebé 100 dies. El Barça tornarà a trepitjar una gespa 97 dies després del triomf contra la Reial Societat al Camp Nou el 7 de març. El repte segueix sent el mateix: sumar tres punts que permetin consolidar el liderat i aspirar al novè títol de lliga en 12 temporades. Sortir a jugar per defensar l’honor d’un club que no en té prou amb guanyar al marcador sinó que vol imposar-se també amb el joc. Però 100 dies després tot ha canviat. Res és el mateix. El covid-19 ha canviat les normes del joc, s’ha convertit en un repte per a la societat i, per moments, la pandèmia va semblar que evitaria que aquesta temporada pogués acabar-se. “De vegades al club es parlava de si ens donarien el títol de campions per anar líders, ja que hi havia dubtes de si la temporada es podria acabar”, admeten al club.

Però un acord polític, sumat al pes econòmic del futbol professional masculí, va acabar permetent crear un protocol per finalitzar la temporada. I la primera etapa del Barça en aquest final de temporada en què tot ha canviat és precisament en un estadi que també ha canviat de nom. Ara el Mallorca juga al Visit Mallorca Estadi (22 h / Movistar la Liga), un nom que convida a viatjar justament quan el turisme intenta salvar la seva economia, ara que totes les seves previsions d’ingressos han saltat pels aires. Tal com fa el futbol, que acabant la temporada evitarà perdre més milions, ja que podrà cobrar tots els drets televisius, però que igualment perdrà diners. Per això, just quan torna la competició, la directiva ha ampliat i variat el venciment de les seves línies de crèdit. El Barça mai s’atura. Sempre hi passen moltes coses.

El retorn del Barça arriba en un estadi on l’equip no sol fallar -ha guanyat en 9 de les últimes 10 visites- i on acostumava a tenir sempre el suport de les nombroses penyes de les Illes. Ara, en canvi, el silenci presidirà les graderies d’un estadi on una de les principals novetats serà el retorn de Luis Suárez, que al gener estava descartat per acabar la temporada perquè es va operar del genoll. Un dels punts positius de tot plegat ha sigut que els entrenadors han recuperat tots els seus jugadors lesionats. L’uruguaià ja està a punt per intentar marcar gols. Si en fa tres ja serà el tercer màxim golejador de la història del club i superarà Kubala. Noms del passat superats per nous ídols, els que han d’intentar acabar amb èxit una temporada tan complicada que el mateix Quique Setién admetia: “Tots els tècnics tenim un punt d’incertesa. Podem intuir coses, però no sabem del tot com es respondrà a aquesta situació. No sabem si serem el Barça d’abans o un equip diferent. I el mateix passa amb el Mallorca. A mesura que passin els partits tindrem les respostes”, va admetre en la seva primera roda de premsa virtual, feta des d’una sala de premsa buida a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, amb els periodistes a casa.

Els cinc canvis

El Barça volarà avui a Palma seguint els protocols de seguretat. Dos autocars, distància de seguretat, mascaretes i totes les mirades concentrades en un sol home, Lionel Messi, ja recuperat dels seus problemes físics. De fet, Setién només té dos dubtes. Un, Samuel Umtiti, que segons Setién “ha sigut l’únic jugador que no s’ha entrenat amb el grup perquè el primer dia va patir un problema muscular. Ha intentat recuperar-se, està bastant bé... Però encara li falta una mica més de ritme comparat amb els companys”. I el segon, Nelson Semedo, que va ser enxampat en un sopar trencant el protocol de seguretat. “Encara no he decidit si jugarà o no. Però si finalment no juga no seria per aquest motiu desafortunat en què va tenir poca cura. Aquest fet no m’afectarà per prendre la decisió. Ell estava preocupat, es va descuidar, no era conscient del tot de la situació. Ha comès un error però ho sap, ha demanat disculpes”, va explicar Setién, que el convoca per al partit, ja que no va donar positiu per covid-19. De moments, els dos han entrat a la llista de 23 convocats, amb sis futbolistes del filial i Arthur Melo, qui també ha rebut l'alta.

Setién segurament sortirà a jugar amb el seu trident, Messi, Suárez i Griezmann, en un partit en què en cas de guanyar afegiria pressió al Madrid, que sortiria a jugar a l’estadi Di Stéfano un dia més tard contra l’Eibar a cinc punts del Barça. “Prefereixo jugar abans, perquè ja has fet la feina, però em preocupa poc el que puguin fer ells”, va dir el tècnic blaugrana, que segueix donant voltes a la possibilitat de poder fer cinc canvis per partit, tal com permet el reglament per primer cop. “Podria ser un problema, perquè cal concentrar-los en tres moments. Si fas dos canvis cal meditar-los bé”, va explicar.

Setién, però, es va mostrar optimista sobre l’estat dels seus homes. “Estem realment bé, molt motivats, ho puc notar en cada entrenament. Per entusiasme, per ganes i espero que també per intel·ligència tant de bo que puguem ser millors que el rival. Ara, cal millorar alguns conceptes, com la sortida de la pilota, especialment davant determinats equips que ens pressionen a dalt”. En cinc setmanes, l’equip, amb una plantilla curta, haurà de jugar 11 finals per intentar guanyar una Lliga que per moments semblava que no s’acabaria. Una Lliga tan estranya que molts aficionats han desconnectat durant mesos de l’esport, que ara reclama de nou el seu espai. I ho fa amb Lionel Messi al capdavant. Un argument de pes.