El millor lloc per somiar en el triplet

Old Trafford intimida ja des de fora. En cada racó, en cara mur, s’hi respira futbol. A mesura que t’acostes a la gespa, et van mirant, desafiants, Duncan Edwards, Bobby Charlton, Matt Busby, David Beckham, Ryan Giggs, Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo o Paul Pogba. El club amb més aficionats al món, l’equip amb més títols de lliga anglesa i amb més Champions d’Anglaterra. Els diables vermells, l’equip que porta més d’un segle construint un relat guanyador que des de fa uns anys ha topat amb una bèstia negre: el Barça.

El club blaugrana torna a Old Trafford (21 h / Movistar Champions), on no ha guanyat mai en quatre visites i on no jugava des de les semifinals de la Champions perdudes l’any 2008. Llavors Laporta perdia els papers a la llotja protestant una polèmica arbitral, i un jove Messi no podia obrir la defensa d’un Manchester United que es proclamaria campió pocs dies després. Però des de llavors el Barça s’ha menjat la moral dels red devils, derrotant-los en dues finals de la Champions, a Roma i Wembley. I, per acabar-ho d’adobar, el Barça ja guanya més diners que un club que presumia de ser el més ric del món no fa tant. “Els grans clubs sempre tenen una aurèola que no marxa, però no pots guanyar sempre”, explicava Valverde, després d’escoltar com Gerard Piqué es desfeia en elogis sobre el club on va jugar amb 17 anyets. “Aquest és el club més gran d’Anglaterra. Jugar aquí sempre intimida”, sentenciava Piqué, tot mirant les parets de la sala de premsa, plena de jugadors amb qui va compartir vestidor, com Ole Gunnar Solskjaer, l’actual tècnic dels red devils.

El Barça sortirà a jugar a Old Trafford amb l’etiqueta de favorit penjant del coll, una etiqueta que pot pesar molt. De fet, et pot ofegar, com li va passar al PSG contra un Manchester United en què el tècnic noruec intenta aixecar, de mica en mica, una casa que va deixar feta miques Mourinho. “Si la gent diu que ets favorit, s’accepta, però sent favorit no es guanya un partit”, puntualitzava un Valverde que haurà de decidir si fa jugar un Ousmane Dembélé que es va entrenar amb els seus companys però que podria quedar-se a la banqueta per no forçar i trencar-se un altre cop. I tot, en un partit en què el Barça es comença a jugar trencar la ratxa de tres temporades consecutives quedant-se als quarts de final. Valverde valora donar minuts a Arturo Vidal per intentar contenir la velocitat d’un rival físicament molt fort. El tècnic va insinuar que Dembélé no serà titular, fet que genera un debat: apostar per Vidal, és diferent a fer jugar Coutinho. I tot, amb el dubte al lateral entre Semedo i Sergi Roberto. A més, el United fa molts dies que prepara aquest partit, a diferència d’un Barça que afrontava un partit clau contra l’Atlètic de Madrid fa tot just quatre dies.

“Haver guanyat aquell partit ens anima i iguala l’element físic, però és cert que ells pressionen molt”, deia Valverde. “Segurament tindrem la pilota i ells amb velocitat intentaran fer-nos mal. Són un equip anglès: fort, ràpid, amb joc aeri... Ens poden fer mal”, va raonar també Piqué sobre un equip que recupera alguns dels seus jugadors tocats, com Ander Herrera al mig del camp o Rashford en atac. El United tindrà la baixa de futbolistes com Alexis Sánchez en un duel en què haurà de defensar amb intensitat, perquè a nivell individual futbolistes com Smalling o Lindelof poden patir ara que Lionel Messi i Luis Suárez arriben en un gran estat de forma. “Cal atacar, cal marcar. A Lió no vam poder fer gol i després a la tornada no va ser còmode jugar, perquè sabíem que si ens marcaven un gol patiríem”, va admetre un Valverde que valorarà fins al final què fa amb la peça que balla, la de Dembélé, que va rebre l'alta mèdica. El seu substitut pot ser clau per decidir si se somiarà al Teatre dels Somnis. O si caldrà viure un nou malson als quarts de final.