El Manchester City busca la seva gran nit a la Lliga de Campions

Culminar una remuntada a la Lliga de Campions és una d’aquelles fites en el món del futbol que identifiquen més l’espectador amb el seu equip. Una sensació d’èxtasi que et porta a desenvolupar una fe en els colors que sovint conclou amb la reflexió que en el futbol, concretament, i en el món de l’esport, en general, els miracles existeixen. “S’ha de felicitar el Barça, és una gesta impressionant d’aquests jugadors. També vull felicitar Luis Enrique, me n’alegro molt”, va dir Pep Guardiola la temporada passada després de l’històric 6-1 que el Barça va endossar al PSG en una remuntada màgica al Camp Nou, després d’haver encaixat un 4-0 al Parc dels Prínceps durant els vuitens de final de la passada edició de la Champions. Aquest és l’últim precedent d’una gran remuntada a la màxima competició europea al qual es pot aferrar Guardiola per capgirar aquest vespre (20.45 h, beIN Sports) el marcador advers (3-0) que el seu equip va encaixar a l’anada a Anfield contra el Liverpool.

540x306 Grans remuntades a la Lliga de Campions / ARA Grans remuntades a la Lliga de Campions / ARA

Més enllà del precedent del Barça contra el PSG, d’ençà que la Copa d’Europa va evolucionar en la Lliga de Campions el 1992, només el Deportivo de la Corunya ha aconseguit remuntar una diferència de tres gols en contra. Va ser la temporada 2003/04 quan els gallecs, amb un 4 a 0 a Riazor, van capgirar un 4-1 advers contra el Milan del tècnic italià Carlo Ancelotti. Abans d’aquesta remuntada històrica de l’ EuroDepor, el seu entrenador, Javier Irureta, havia dit que “en el futbol els miracles passen”. Per obrar el seu miracle, Guardiola vol deixar enrere una setmana negra marcada pel partit d’Anfield i per la derrota (2-3) de dissabte al derbi de Manchester contra l’equip de José Mourinho, que va suposar posposar la consecució d’una Premier que té a tocar.

Per al partit d’aquest vespre, el tècnic de Santpedor necessita gol, i per això, segurament, apostarà per alinear de titular un Sergio Agüero ja recuperat i que aquest 2018 ha fet 15 gols en 15 partits. Kevin De Bruyne, Leroy Sané i Gabriel Jesus són els que tenen més números d’acompanyar el davanter argentí en un onze que es preveu molt ofensiu. De fet, menys Sané, Guardiola els va reservar a tots tres d’inici en el duel contra el Manchester United, juntament amb el lateral dret Kyle Walker. A la retina del tècnic català, tot i que ja ha plogut, hi ha la golejada (5-0) del City al Liverpool a l’Etihad Stadium en la quarta jornada de la lliga anglesa.

Set semifinals en vuit Champions

Tret de la temporada passada, en què, en l’estrena com a entrenador del City, Guardiola va caure als vuitens de final contra el Mònaco, el tècnic català ha dut el seu equip a set semifinals en vuit participacions a la Champions i n’ha estat campió en dues edicions (amb el Barça el 2009 i el 2011). En quatre d’aquestes semifinals, l’equip que va esborrar Guardiola de la competició es va acabar proclamant campió (l’Inter el 2010, el Chelsea el 2012, el Madrid el 2014 i el Barça el 2015).