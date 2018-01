El Manchester United es venja del Sevilla i també apujarà el preu de les entrades

El Manchester United els cobrarà als aficionats del Sevilla un extra de 35 lliures (gairebé 40 euros) per a acudir al duel de tornada dels vuitens de final de la Champions League que es disputarà a Old Trafford. La idea del club anglès és utilitzar aquests diners extres per a ajudar als seus fans a pagar el viatge a la capital andalusa, ja que el preu de les entrades del club de Nervión per als seguidors 'reds' oscil·len entre els 100 i els 150 euros.

El passat mes de desembre, quan el Sevilla va anunciar els preus de les entrades, l'Associació de Seguidors del Manchester United va emetre un comunicat informant que posarien una queixa davant la UEFA pel que consideraven una quantitat desorbitada.

Tot just un mes després, el club andalús s'ha trobat amb la resposta del Manchester United. Segons explica el Daily Mail, l'equip anglès retorna així el 'cop' en la seva particular guerra de preus de les entrades amb el Sevilla.