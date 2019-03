Manlleu, la capital europea de l’hoquei sobre patins femení

Manlleu es vesteix de gala per acollir un cap de setmana en què l’hoquei patins femení agafarà tot el protagonisme. Tres equips catalans i un d’alemany però amb entrenador català es jugaran entre avui i demà el màxim títol continental. Les amfitriones obriran foc aquest dissabte (17.30 h) amb una semifinal contra el Palau de Plegamans, mentre que l’Iserlohn i el Voltregà (20.15 h, Esport3) s’enfrontaran a la segona.

Per viure dies com aquests, la manlleuenca Anna Casarramona ha tornat a casa. Només té 25 anys, però ja ha donat més voltes que un rellotge, sempre enganxada a un estic. Va començar a jugar amb 3 anys en un equip en què era l’única nena. Als 15 va fer el salt a l’OK Lliga femenina amb el Voltregà. “Manlleu no tenia l’equip a la màxima categoria i tenia moltes ganes de poder-hi jugar”, recorda. Després de quatre temporades al Voltregà, on va guanyar tres Lligues, una Copa de la Reina i dues Copes d’Europa, va tornar al club que la va veure créixer, amb el qual va sumar una altra Copa de la Reina.

Fins llavors, Casarramona havia viscut sempre a casa dels pares i no havia pogut marxar fora perquè la competició no l’hi permetia. Però a l’acabar la carrera tenia ganes de tenir una experiència diferent i va posar rumb a Gijón, on va guanyar dues Lligues més i l’última Copa d’Europa. Aquest estiu va tornar a l’equip que la va formar buscant nous reptes a prop dels seus. “Creia que ja havia viscut el que havia de viure. Tenia moltes ganes de tornar i poder entrar en un projecte nou i il·lusionant per a mi”.

Amb un palmarès a l’abast de molt poques, i menys a la seva edat, Casarramona torna a Manlleu amb ganes de repetir els èxits que acumula, ara vestint la samarreta de la ciutat on va néixer. “El que costa és mantenir-te a un nivell alt. Demana molta exigència, molt treball i molta motivació”, reconeix. “Quan guanyes, cada vegada és més difícil tornar-ho a fer, però el que m’il·lusiona i em fa treballar cada dia més és posar-me com a objectiu arribar a la meva millor versió, i també a la millor versió de l’equip. I, quan em poso aquest objectiu, les ganes i la motivació em venen soles”, explica.

Aquesta manera d’enfocar la seva carrera esportiva l’ha portat a ser distingida com a millor esportista del 2018 per la Federació Catalana de Patinatge. Un premi que li va fer molta il·lusió però que creu que també es mereixen les seves companyes d’equip: “Un premi individual sempre s’agraeix, però no l’he aconseguit sola”, reconeix.

Aquests mèrits li tornen, d’alguna manera, tota la passió que transmet cada cop que entra a la pista, on, a part de jugar, fa d’entrenadora i coordinadora d’equips de la base del club, juntament amb Maria Díez, la màxima golejadora de l’equip i que també la va acompanyar en la seva etapa a Gijón. En un món on les entrenadores són una rara avis, Anna Casarramona admet que la idea de ser-ho en un futur l’atrau: “M’agrada molt l’educació i l’esport i ser entrenadora crec que és la barreja perfecta”. Potser aquest seria un primer pas per canviar la situació en què creu que està l’hoquei femení, malgrat la gran evolució que ha tingut. “Sempre hi ha diferències i, com a dones, en l’esport patim aquesta desigualtat, com altres dones la pateixen en altres àmbits”. El remei, per a ella, és abordar el tema des de la formació: “Cal educar els nens i nenes a pensar i veure les coses de manera diferent”.

“Un cap de setmana d’hoquei”

Com tot Manlleu, Casarramona està il·lusionada per guanyar aquesta Copa d’Europa al pavelló on va patinar per primera vegada. Creu que hi arriben bé, després de no fer una Copa de la Reina al nivell que s’esperaven. “Ens va servir per canviar de xip, fer-nos més fortes, millorar el que calia millorar i arribar al final de temporada amb ganes i motivació per poder-nos endur els dos títols que queden o, almenys, poder-los competir al màxim nivell”.

“Volem que sigui un cap de setmana d’hoquei”, explica Albert Costa, secretari de la junta directiva del CP Manlleu. Aquesta serà la tercera final four de la Copa d’Europa que organitzen, però el femení d’hoquei patins, l’equip esportiu de Manlleu que està a la categoria més alta, encara no n’ha guanyat cap. Costa creu que era un bon moment per tornar-ho a provar i que l’equip tingués tot el suport per aconseguir-ho: “Des del club estem fent una aposta molt important pel femení i ens semblava que era una manera per potenciar-lo”. Per a Costa, poder ser seu d’una Copa d’Europa i rebre els millors equips de Catalunya també és una bona oportunitat de donar ressò a la ciutat. Per això es preparen moltes activitats més enllà dels partits. La festa de l’hoquei femení està servida.