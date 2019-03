El Baxi Manresa visita el Madrid sense por malgrat les baixes

El Baxi Manresa visita aquest diumenge la pista del Reial Madrid (12.30 h) sense por malgrat la baixa confirmada de Corey Fisher. Pere Tomàs i Cady Lalanne, segons ha informat el club, han passat també una mala setmana i arriben tocats. L'equip català vol defensar la setena posició per seguir somiant en jugar el 'play-off'.

Pere Tomàs no ha pogut entrenar a causa del cop que va rebre en el partit contra l'Obradoiro, i cal veure com evoluciona per saber si pot jugar avui. Cady Lalanne, per la seva part, ha estat malalt –ha tingut un procés víric de laringe–, i Guillem Jou tot just comença a entrenar després de la seva lesió.

El Real Madrid va guanyar amb solvència el compromís d'Eurolliga que tenia. Després de caure dos cops contra el Barça, el Madrid ha reaccionat contra la Penya i el Khimki rus. "Tenim una setmana llarga, amb lesionats i tocats, però estem curats d'espants; aquesta temporada ja hem viscut situacions així i sabem que la dificultat és gran, però hem d'estar junts per superar els problemes; anar al camp del Madrid motiva a tothom", ha dit el tècnic català, Joan Peñarroya.