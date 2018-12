El base Jakis Gintvainis (Baxi Manresa), quatre setmanes de baixa

El base lituà del Baxi Manresa Jakis Gintvainis estarà almenys quatre setmanes sense jugar a causa d'un trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra, segons ha anunciat aquest dijous el club manresà. El segon base dels catalans es va lesionar durant un entrenament aquesta setmana a la seva pista del Nou Congost.

Gintvainis inicia ara la seva recuperació i obliga Joan Peñarroya a fer canvis en la distribució de rols per als pròxims partits. El Manresa visitarà aquest diumenge la pista de l'Obradoiro i la setmana que ve el Tenerife, abans de rebre al Nou Congost al Baskonia, en tres partits clau per intentar classificar l'equip entre els vuit primers per jugar la fase final de la Copa.