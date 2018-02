Més de 16.000 corredors participen en una Mitja Marató de Barcelona amb rècord

Amb un temps de 59 minuts 44 segons l'atleta de Kènia Mule Wasihun ha aconseguit la victòria de la 28a edició de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona i ha establert un nou rècord de la cursa. Aquest rècord supera el d'1 hora 4 minuts del prestigiós maratonià Eliud Kipchoge, que tenia en possessió des del 2013. D'aquesta manera, Wasihun ha rebaixat en 20 segons la nova marca de la cursa.

La segona posició ha estat per al suïs Julien Wanders amb un crono d'1:09, que ha establert el rècord nacional suïs en la distància i d'Europa sub-23. Amb aquest registre aconsegueix el sisè millor temps europeu de la història.

540x306 El podi femení de la Mitja Marató de Barcelona / ARA El podi femení de la Mitja Marató de Barcelona / ARA

La corredora etíop Daba Tejitu s'ha imposat en categoria femenina amb un temps d'1:08:36.

En la cursa hi han participat més de 16.000 corredors de 86 nacionalitats diferents. Amb un 33% de participació estrangera i un 29% de participació femenina, l'eDreams Mitja Marató de Barcelona segueix creixent.

540x306 Més de 16.000 corredors participen a una Mitja Marató de Barcelona amb rècord / CRISTINA CALDERER Més de 16.000 corredors participen a una Mitja Marató de Barcelona amb rècord / CRISTINA CALDERER

La sortida s'ha fet a les 8.45 al passeig Pujades. Un grup capdavanter format per corredors etíops i kenians acompanyats per una llebre amb l'objectiu de baixar de l'hora han travessat el quilòmetre 10 amb 28:36. Mule Wasihun, Julien Wanders, Moses Kurong i Mande Abdal·lah han passat el quilòmetre 15 amb 42:48, un registre que feia preveure que era possible el rècord de cursa. Finalment, Wasihun s'ha escapat en solitari i ha travessat la meta amb 59:44. El suïs Julien Wanders ha entrat en segona posició i ha parat el crono en 1:09, nou rècord nacional suïs i rècord europeu sub-23. L'ugandès Kurong Moses ha entrat al cap d'un segon i ha completat el pòdium. El madrileny Ricardo Rosado, per la seva banda, ha aconseguit la mínima per al Mundial de mitja marató del mes de març amb un registre d'1:04:21. No ho ha aconseguit, en canvi, Carles Castillejo, que uns problemes de salut no l'han deixat rendir al seu nivell i s'ha quedat amb 1:04:57.

En categoria femenina la victòria ha sigut per a la corredora etíop Daba Teijitu amb 1:08:36, seguida de la seva compatriota Kuma Dibabe a només un segon de diferència. La tercera posició ha sigut per a la corredora de Ruanda Salomé Nyirarukundo amb 1:08:48. L'atleta canària Aroa Merino ha sigut la primera local amb un temps d'1:13:48 i ha aconseguit la mínima per al Mundial de mitja marató de València. També l'ha aconseguit l'atleta vallenca Marta Galimany, que ha travessat la meta amb 1:14:04.