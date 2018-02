Marc Coma deixa el Dakar

Marc Coma ha decidit fer un pas al costat i deixar la direcció esportiva del Ral·li Dakar. El cinc vegades campió ho ha comunicat aquest divendres, en una notícia inesperada. L'avianès estava al càrrec des de feia tres anys, on hi va accedir després de retirar-se com a pilot.

Per ara no han transcendit els motius pels quals Marc Coma decideix abandonar el seu càrrec al ral·li més dur del món, tres setmanes després que s'acabés l'edició del 2018. L'expilot, però, ha agraït a Amaury Sport Organisation (ASO), l'empresa organitzadora de la prova, la "confiança" en ell.

En un comunicat, Coma ha dit que han estat "tres anys intensos" al capdavant de la direcció esportiva i que hi ha dedicat la seva "energia, coneixements i experiència" per ajudar al Dakar. "Després d'haver participat al Dakar i haver-lo guanyat cinc vegades, ha estat meravellós descobrir-lo entre bambolines, conèixer què hi ha darrera d'aquest decorat imponent i l'engranatge increïble que fa que aquest sigui un esdeveniment fora del comú".