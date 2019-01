Marc Coma: “El format del Dakar a l’Amèrica del Sud com el coneixíem està acabat”

Any nou, vida nova. Marc Coma (Avià, 1976) s’ha fet seva la dita de cara a aquest 2019. Després de posar punt final a la seva aventura com a director esportiu del ral·li Dakar el febrer del 2018, des de l’1 de gener d’aquest any afronta un nou repte: ser el nou director general de KTM Espanya. El cinc cops guanyador del Dakar abandona del tot la seva faceta esportiva per endinsar-se en el món de la gestió.

Felicitats per la nova feina!

Estic molt content, és una molt bona oportunitat. Vaig veure que la meva etapa al Dakar ja s’havia realitzat, vaig decidir parar, descansar... Necessitava un temps de reflexió i la veritat és que durant aquest període es va presentar aquesta oportunitat i ara som aquí, aprenent tot el que significa això.

Com va sorgir l’oportunitat?

He tingut una relació molt llarga i propera amb KTM. A mi se m’ha valorat molt dins la casa. Quan vaig comunicar que em retirava com a pilot, ells em van dir que allò era casa meva i que podia tornar quan volgués. Vaig complir el meu conveni amb ASO [l’organitzador del Dakar] i ells em van proposar si volia desenvolupar aquest projecte amb KTM a Espanya. Això diu molt de la marca, valoren la meva feina i, tot i que la marca creix, la part humana és molt important. Ara compartiré la feina amb el César Rojo per descobrir aquest món.

César Rojo és a KTM des del 2001, així que li pot explicar moltes coses!

Sí! [Riu.] Un dels motius pels quals vaig acceptar aquest repte és perquè coneixia l’equip que em trobaria i l’altre és pel César. Sense la seva confiança no m’hauria atrevit a fer-ho. He d’aprendre moltes coses, això és evident.

En què consisteix ara la seva feina?

Estar a sobre de qualsevol de les coses que tenen a veure amb KTM Espanya, Husqvarna i WP, com per exemple el màrqueting, la postvenda...

I a nivell esportiu, també?

No, no hi tinc res a veure, a nivell esportiu! [Riu.] KTM Espanya té una petita estructura de curses que competeix a nivell nacional, però ells ja tenen el seu director esportiu, els seus mecànics... i no estic involucrat en el dia a dia de les curses.

El que ha fet ha estat un any sabàtic?

Era la primera intenció, però després em vaig anar enredant... He fet un programa de direcció general a l’Iese... No he parat, però m’ha anat bé!

Ha fet coses que li venien de gust i que el dia a dia no li permetia, veig.

El període amb ASO va ser molt intens. Vaig encadenar l’etapa de pilot amb estar amb ASO, i va ser un increment de ritme. Estava cansat, necessitava aire... Volia fer el que em vingués de gust. He fet bici, he tornat a anar en moto per passar-m’ho bé amb els amics. I també per formar-me, perquè quan vaig estar a l’ASO vaig veure que hi havia mancances. Però també he tingut molt temps per estar amb la família, que era la gran necessitat que tenia. És així.

Quan va prendre la decisió de deixar de ser el director esportiu del Dakar?

Just després del Dakar 2018. Em rondava pel cap feia temps, però la decisió la vaig prendre llavors.

Què li van dir a ASO quan els va dir que plegava?

Jo només tinc paraules d’agraïment amb ASO, em van deixar treballar amb llibertat. Ells en el primer moment no sé què van interpretar, però van pensar-se que hi havia algun problema amb la meva feina que ells no havien detectat. Jo els vaig dir que no, que era una decisió personal. Tinc molt bona relació amb tots ells, això és important.

Diu que li van donar llibertat per fer. Aquest any al Dakar s’identifiquen coses que vostè va introduir.

És que l’equip que treballava amb mi es va quedar, i la feina la fèiem sempre en grup. No em sorprèn que continuï aquesta filosofia, perquè la gent que hi ha al darrere és la mateixa.

Què li sembla el Dakar d’aquest any? S’està veient una molt bona carrera, amb el context que hi ha. Està bé! Tens una part dolenta, que només tens el Perú, però juntament amb Xile són els dos països amb perfil més dakarià.

¿El model del Dakar a l’Amèrica del Sud està esgotat?

El format del Dakar de cursa com la que coneixíem quan va arribar a l’Amèrica del Sud està mostrant símptomes d’esgotament, si no està acabat ja. No cal ser un ex director esportiu del Dakar per veure-ho. No sé si això es pot reconduir o si s’ha d’inventar un nou model de cursa a l’Amèrica del Sud o si s’ha de canviar de continent. Aviat ho veurem.