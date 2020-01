Marc Gual, el primer jugador del Girona en marxar

Marc Gual és el primer futbolista que deixarà Montilivi, quan només queden 48 hores perquè s'acabi el termini per fer fitxatges. El davanter català, cedit del Sevilla amb una opció de compra obligatòria en cas d’ascens, trencarà el seu préstec i se n'anirà cedit al Reial Madrid, que el farà jugar amb el filial a Segona Divisió B. Quique Cárcel, que necessita buidar fitxes perquè les tenia totes ocupades i no podia inscriure ningú més, treballa intensament per satisfer les demandes de Pep Lluís Martí i cobrir la urgència que tenen els blanc-i-vermells al mig del camp, orfes d’un pivot defensiu.

Que l’escollit sigui Gual com a mínim sorprèn, perquè el badaloní és un dels pocs que no han destacat negativament. Autor de 6 gols –4 a la Lliga i 2 a la Copa del Rei–, ha vist que participava menys amb l’arribada del tècnic balear, que a diferència d’Unzué gairebé no l’ha utilitzat. Gual, que ha alternat la punta d’atac amb aparicions a la banda, ha tingut una efectivitat irregular (en consonància amb tot l’equip, tret de Stuani), malgrat que ningú li pot retreure res pel que fa a esforç i actitud.

S’esperen més moviments en un vestidor que només ha sumat 4 dels últims 18 punts en joc. El següent en marxar serà Coris, i no es descarta que Gallar i Calavera també deixin el club, depenent de les arribades que el Girona signi els dos últims dies de mercat. A banda del migcampista (a la llista també hi ha Luis Milla, del Tenerife, de perfil més distribuïdor) la direcció esportiva espera incorporar un home d’atac i té oberta l’opció de Pedro Porro, propietat del Manchester City, que després de pagar 12 milions d’euros el va cedir al Valladolid. L’extremeny veu amb bons ulls el seu retorn.