Marc Márquez i el rècord d’Agostini de 16 victòries a Imatra

Diumenge, a Sachsenring, Marc Márquez va igualar la ratxa de nou triomfs consecutius que Giacomo Agostini va aconseguir al traçat finlandès d’Imatra entre els anys 1965 i 1973. L’italià, 15cops campió del món, va sumar-los tots en la categoria reina, mentre que el de Cervera ha assolit aquesta xifra gràcies a un triomf en 125 cc, dos en Moto2 i sis en MotoGP. Ara el català és a un triomf d’igualar les 10 victòries (en el seu cas, no consecutives) de Giacomo Agostini al traçat alemany, el rècord de Sachsenring. “Nou triomfs en un dels circuits que se’m donen millor. Espero que no el treguin del calendari, perquè és una de les cites on m’ho passo més bé”, deia ahir Márquez. I és que al pàdoc durant la setmana s’havia parlat sobre la possibilitat que l’ADAC, el club propietari dels drets del Gran Premi d’Alemanya de MotoGP, decidís que una altra instal·lació del país acollís la cursa a partir de l’any vinent.

Si això no passés (de moment les negociacions estan obertes), Marc Márquez podria aspirar a retallar distàncies amb Agostini, que també té el rècord històric de més triomfs en un únic circuit: es tracta d’Imatra, el traçat finlandès on el pilot italià, que ara té 76 anys, va aconseguir 16 triomfs entre el 1965 i el 1975, cosa que el va convertir en el seu traçat talismà. Com va sumar 16 triomfs en tan sols 11 anys? Corrent en dues categories alhora, una pràctica típica en l’època. Agostini feia doblet en la categoria dels 350 cc i en la dels 500 cc i va pujar en un mateix dia dos cops al podi sis vegades (1965, 1969, 1970, 1971, 1972 i 1973). A la llista de pilots més exitosos a un circuit en concret trobem Ángel Nieto, que va aconseguir pujar al podi d’Assen, a Holanda, 15 vegades, també fent doblet en dues categories, i Mick Hailwood. El britànic va celebrar 12 victòries a Man i, en el seu cas, va arribar a pujar al capdamunt del podi tres cops en un mateix dia, ja que disputava les curses de tres categories a la vegada: l’any 1961 va guanyar les curses dels 125cc, els 250 cc i els 500 cc, i el 67, les dels 250 cc, els 350 cc i els 500 cc.

De l’època recent i ja corrent només en una categoria per temporada, qui ostenta el rècord de triomfs en un únic circuit és Valentino Rossi, que ha celebrat 10 victòries a Assen i al Circuit de Barcelona-Catalunya. Ell, però, no les ha aconseguit de manera consecutiva, com sí que ha fet Marc Márquez a Sachsenring. El de Cervera, de fet, des que ara fa sis anys va aterrar a MotoGP, té dos traçats on encara ningú ha sigut capaç de guanyar-lo: Austin i Sachsenring. La raó? Els revolts d’esquerres. El de Cervera gestiona amb més facilitat els revolts d’esquerres i tant el circuit nord-americà com l’alemany tenen en comú el fet que són més revirats a l’esquerra que a la dreta. Ell espera que Sachsenring no desaparegui del calendari les pròximes temporades, mentre que els seus rivals busquen la manera de pispar-li la imbatibilitat en aquestes dues pistes mundialistes.