Marc Márquez, pràcticament descartat per al GP de la República Txeca

Marc Márquez està pràcticament descartat per córrer aquest cap de setmana al circuit de Brno, al Gran Premi de la República Txeca, la tercera prova del Mundial de Moto GP. El pilot cerverí, vigent campió de la categoria reina de motociclisme, va ser operat ahir per segona vegada de la fractura a l'húmer dret que va patir a la prova inaugural del campionat, el Moto GP d'Espanya, on va caure en plena remuntada. Márquez va intentar reaparèixer al segon gran premi, després d'una primera intervenció, però va baixar de la moto un cop va provar-se als entrenaments.

El pilot català, que diumenge havia publicat un vídeo entrenant-se al gimnàs per reaparèixer a la República Txeca, finalment ha tornat a passar pel quiròfan per substituir la placa de titani que els metges li van col·locar fa 13 dies. "La primera operació va ser satisfactòria, el que no s'esperava era que la placa fos insuficient. Una acumulació d'estrès a la zona operada ha provocat que l'implant cedís, provocant una fractura per-implant", ha explicat el doctor Xavier Mir, encarregat de dur a terme l'operació a l'Hospital Dexeus.

Quartararo i Viñales se'n poden aprofitar

Aquest contratemps complica les opcions de Márquez de revalidar el títol de Moto GP per quart any consecutiu. Ara mateix, passades dues curses, el català no ha sumat i tot apunta que a la tercera tampoc puntuarà, de manera que el francès Fabio Quartararo, de Yamaha, guanyador de les dues primeres proves (50 punts), podria augmentar la seva distància i comprometre seriosament les aspiracions de Márquez. També Maverick Viñales, que porta 40 punts, té l'oportunitat de consolidar-se en la lluita pel Mundial.