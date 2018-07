Marc Márquez s'aplana el camí a Sachsenring

Hi ha circuits que són propicis a alguns pilots, i Marc Márquez en té uns quants de ben controlats al Mundial. El traçat de Sachsenring és un d'aquests. El pilot de Cervera ha aconseguit la 'pole' per novena vegada consecutiva a Alemanya i aquest diumenge buscarà un triomf que li permeti eixamplar encara més l'avantatge al campionat.

En una qualificació igualada, Márquez ha sigut el més ràpid, amb un temps de 1:20.270, superant Danilo Petrucci per tan sols dues centèsimes (0,025). Darrere seu, Jorge Lorenzo (0,057), que s'ha queixat precisament perquè Petrucci se li ha enganxat a la roda i ha aprofitat l'aspiració per rodar més ràpid. Tot i així, no hi ha cap sanció prevista per a l'italià, que pilota una Ducati satèl·lit.

Nou victòries seguides?

Márquez ha guanyat vuit anys consecutius a Alemanya, comptant totes les categories, i buscarà ara el novè triomf seguit. A priori, per les estadístiques i per la 'pole', podria semblar que és feina fàcil, però aquest cap de setmana el de Cervera ha vist els rivals més a prop que mai. De fet, no havia pogut marcar el millor temps a les sessions d'entrenaments lliures, a diferència del que passava en altres ocasions.

"Aquesta vegada ho veia difícil. Fins que no he pogut posar l'últim neumàtic no ho he tingut clar. I he comès dos errors que han estat a punt de fer-me llançar la tovallola. Però al final he seguit accelerant i ho he pogut aconseguir", ha comentat Márquez, que ha celebrat la volta ràpida amb eufòria.

La clau de l'èxit ha sigut, com ha explicat Márquez, el canvi d'estratègia de modificar l'ordre d'utilització dels neumàtics. Els temps del de Cervera estaven encallats fins que ha fet una entrada a box i ha comentat alguna cosa a cau d'orella al seu enginyer, que s'ha posat a treballar a contrarellotge per servir-li la millor moto possible. I el vigent campió no ha fallat, malgrat cometre dues derrapades –una d'elles ha estat a punt de fer-lo cara– en el tram decisiu.