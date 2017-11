Marc Márquez entra al club dels més selectes

El triomf de Marc Márquez a MotoGP,on ha aconseguit el seu quart títol mundial a la màxima categoria, situa el jove pilot de Cervera entre els millors de tots els temps. I això que només té 24 anys i molt de temps per córrer. Guanyador el 2013, 2014, 2016 i 2017, ja suma sis mundials sumant els que va guanyar a 125cc (2010) i Moto2 (2012).

Els quatre títols de la màxima categoria que ha obtingut Márquez permeten que el català iguali els que van obtenir els mítics Geoff Duke (1951, 1953, 1954 i 1955), John Surtees (1956, 1958, 1959 i 1960), Mike Hailwood (1962, 1963, 1964 i 1965) i Eddie Lawson. (1984, 1986, 1988 i 1989). El següent repte, per tant, serà igualar els tres millors de tots els temps: les cinc corones de Mick Doohan (1994, 1995, 1996, 1997 i 1998), les set de Valentino Rossi (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 i 2009) i les vuit de Giacomo Agostini (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 i 1975), el campió amb més títols a la màxima categoria.

Márquez, sinònim d'èxit

Després de guanyar diferents campionats infantils i juvenils, Márquez va estrenar-se al campionat del món el 2008, any en què va aconseguir el seu primer podi, a Alemanya. Aquell curs va finalitzar 13è, i la temporada següent pujava fins la 8a posició final. El 2010 aconseguiria la seva primera victòria, a Itàlia, l'any en què es proclamaria per primera vegada campió mundial.

El 2011 pujava a la categoria mitjana. Tot i guanyar set curses, acabaria subcampió de Moto2. El títol, però, no se li escaparia un any després (2012), fent mèrits més que suficients per guanyar-se un lloc a un dels equips punters de MotoGP: el Repsol Honda.

Márquez va demostrar que l'aposta era encertada convertint-se en campió a la temporada del seu debut, i establint un nou rècord de precocitat a MotoGP: el del campió més jove amb tan sols 20 anys i 266 dies, superant en un any la marca del nord-americà Freddie Spencer.

Quatre anys després, s'ha evidenciat que Marc Márquez és sinònim de rècords. Va revalidar el títol el 2014, l'any que es convertia en el pilot que guanyava més Grans Premis en una mateixa temporada: tretze. A més a més, va igualar la gesta de Giacomo Agostini, qui al 1970 havia guanyat les deu primeres curses de l'any.

Tercer el 2015, una temporada en què 'només' va poder guanyar cinc curses -però va anar pel terra sis vegades-, va recuperar el tro el 2016 i l'ha revalidat aquest 2017. I els que queden encara per guanyar.