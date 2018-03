Marc Márquez: "El meu objectiu aquesta temporada és caure menys"

Marc Márquez reparteix rialles i no perd l'ambició. El campió del món de MotoGP ha participat en l'acte de cloenda de la 13a edició del llibre de Relats Solidaris, ideat per periodistes esportius, llibre que ha aconseguit recollir 60.390 euros per a l'Associació Esclat, que lluita contra la paràlisi cerebral. La pròxima edició del llibre serà apadrinada per Ernesto Valverde, tècnic del Barça, i els diners es destinaran a Proactiva Open Arms.

Márquez ha valorat positivament aquesta campanya, i ha deixat clar que "no és un esforç repartir rialles, si és per una causa solidària. És impagable".

Márquez ha parlat sobre la temporada de MotoGP, i ha afirmat: "Aquest any hem apostat per no inventar gaire als entrenaments previs. Hem millorat quatre cosetes de la moto buscant aquella estabilitat que ens ajudi a aconseguir l'objectiu que m'he marcat aquesta temporada, que és caure menys". El català ho ha dit fent broma, ja que ha caigut una vegada per test. "De moment ho dic amb la boca petita, però quan arriba la temporada cal anar a totes".

"Caure menys depèn bàsicament dels altres pilots, perquè si els altres et pressionen caus més, però has d'aprendre a no arriscar en la pretemporada. Cal arriscar, perquè és el moment de buscar el límit de la moto, però fins a cert punt, perquè una lesió pot posar en perill la resta de l'any", ha admès Márquez.

Dovizioso, un rival de nivell

El campió del món s'ha mostrat satisfet per la seva pretemporada, però ha advertit que "la primera cursa serà moguda, ja que molts pilots roden amb temps similars. He vist molt centrat Dovizioso, que ja sol ser-ho, de centrat. Però aquesta pretemporada encara més. Zarco roda bé i Valentino sempre és Valentino". A més, ha parlat positivament de Dani Pedrosa: "Ha fet una de les millors pretemporades que li he vist. Per a mi està preparat per lluitar pel títol".

Rendit a Messi

Márquez ha parlat de la seva experiència aquest diumenge, al final del partit Barça - Atlètic de Madrid. "Piqué em va fer entrar al vestidor del Barça. I quan veus l'ambient de dins, ho entens tot. No només dins del camp, sinó fora, Messi també és un líder. Feia pinya, feia vestidor i va ser l'últim a anar-se'n: amb això t'ho dic tot. Per a mi és el millor".