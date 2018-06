La 'pole' de "la puta i la Ramoneta" de Marc Márquez

Poques vegades una 'pole' està tan disputada com la d'aquest dissabte al Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Era qüestió d'estratègia, de ser el més llest de la classe i de no ensenyar les cartes fins a última hora. I resulta que Marc Márquez s'ha endut el premi gros. Fent "la punta i la Ramoneta", com ell mateix ha dit textualment, ha sigut el més ràpid en una qualificació marcada pel fet que fins a deu pilots han quedat separats per només tres dècimes de segon.

Amb el seu somriure característic, Márquez celebrava la 'pole' i es felicitava per haver pogut enganyar els rivals en aconseguir el temps al final i deixar-los sense capacitat de reacció. Ha aturat el cronòmetre amb 1:32.791, quatre centèsimes més ràpid que Cal Crutchlow, segon.

Per entendre com ha sigut el tram final de la Q2 cal fixar-se en Jorge Lorenzo. El mallorquí havia obtingut la 'pole' momentània un parell de minuts abans i ha deixat de donar gas, amb la qual cosa ha renunciat a fer una última volta. El resultat és que Lorenzo ha acabat desè a tres dècimes del 'poleman', Márquez.

En un cap de setmana marcat pel bon temps, la cursa es preveu més igualada que mai, sobretot si els pilots aconsegueixen mantenir aquest nivell de pilotatge. Després de Márquez i Crutchlow, Valentino Rossi completa la primera fila. Per darrere, Dovizioso, Rins i Viñales. I, posteriorment, Aleix Espargaró, Zarco i Iannone.