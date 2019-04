Marc Márquez no perdona a Austin i sortirà des de la 'pole'

Marc Márquez pilota a Austin com si estigués passejant pel jardí de casa seva. O això sembla. El campió de Cervera ha aconseguit la setena 'pole position' al traçat de Texas, i buscarà aquest diumenge (21 h, DAZN) la seva setena victòria. Fins ara, sempre que hi ha corregut ha acabat pujant al graó més alt del podi.

El cap de files de l'equip Honda ha dominat la Q2 amb autoritat (2:03.787), i ha superat Valentino Rossi (Yamaha) en gairebé tres dècimes. La primera fila de la graella la completa Cal Crutchlow (Honda). D'altra banda, Pol Espargaró ha aconseguit una meritòria cinquena posició amb la seva KTM, mentre que Jorge Lorenzo (Honda), amb problemes mecànics, s'ha hagut de conformar amb l'onzè lloc.

La sessió d'entrenaments d'aquest dissabte ha estat marcada per les condicions climatològiques. Una tempesta ha obligat a cancel·lar la tercera sessió de lliures i ha fet patir fins a l'últim moment per la qualificació. "Ha sigut un dia estrany per a tots. En general estic satisfet, tot i que he comès alguns errors. De cara a la cursa, caldrà afinar molt bé en l'elecció dels neumàtics", advertia Márquez. Aquest diumenge no està previst que plogui.