Marc Muniesa: “El primer contacte amb el nou cos tècnic és molt bo”

Si l’estiu passat Gorka Iraizoz va ser el primer fitxatge del Girona, aquesta temporada l’honor recau en Marc Muniesa, vinculat al club fins al 2021. El central lloretenc, cedit per l’Stoke ara fa un any, tenia inclosa una opció de compra, obligatòria si els blanc-i-vermells assolien una permanència virtualment lligada el mes de març. La xifra, que no ha transcendit de manera oficial, supera lleugerament els tres milions d’euros. “Em fa molt feliç continuar al Girona, tenim un vestidor molt sa amb gent humil i ganes de treballar. Crec que això es va veure damunt del terreny de joc i esperem que es torni a repetir aquest curs”, ha valorat durant el tercer dia de la pretemporada gironina, al PGA de Caldes de Malavella. “Hem començat bé, fent dobles sessions; el primer contacte amb el nou cos tècnic és molt bo, ens estan ensenyant coses noves”. Una de les incògnites que presenta el relleu a la banqueta és el possible canvi de sistema. “Encara és massa aviat, ara tot el treball és físic. Avui hem fet alguna coseta, però molt per sobre. A mesura que passin els dies i els partits veurem quines intencions hi ha i com jugarem”. Muniesa espera que el Girona sigui capaç de retenir les millors virtuts que tenia amb Machín a la banqueta, amb l’afegit dels nous actius que aporti Eusebio. “Tenir més recursos sempre és positiu; hem de ser capaços d’ampliar el nostre ventall d’opcions. Els tòpics diuen que el segon any és més difícil, i desitjo que mantinguem la mateixa il·lusió. Si perdem això, tindrem més complicat arribar a la permanència”. L’experiència del tècnic castellà és el seu principal aval. “Ha sigut un futbolista reconegut i ens recalca que vol que gaudim jugant a futbol. Ens ha deixat clar que vol continuar amb la mateixa dinàmica, afegint els seus matisos, i hi posarà el que calgui per adaptar-se al que ja hi ha”. Des de la plantilla també estan pendents de la situació del mercat. “Això va per llarg i costarà, hem de remar tots junts i intentar aïllar-nos, malgrat que hi ha moments que és difícil, ja que parles amb els companys i no sabem qui vindrà o qui marxarà”, ha afegit.

Muniesa espera tenir força més participació després d’una estrena amb la samarreta del Girona que va anar de més a menys. Titular indiscutible en l’inici del campionat, una inoportuna lesió a principis de desembre el va apartar de les alineacions de Pablo Machín, que només el va fer jugar en tres partits durant el 2018. “Un cop surts de l’onze, costa molt tornar a entrar. De les experiències, em quedo amb la part positiva, tot i que tinc la intenció de començar igual, amb la continuïtat inicial de l’any passat, i no patir lesions per poder posar les coses difícils al nou entrenador”. Amb Eusebio va coincidir al Barça B. “Vam estar junts mig any, quan vaig patir la lesió amb el primer equip i vaig estar al filial. Li agrada jugar i tàcticament utilitza diverses variants que segur que ens permetran créixer”. El fet de ser un futbolista de ple dret del Girona li aporta una responsabilitat addicional. “Hi ha un extra, també de motivació. Volem que el club es mantingui en aquesta línia i que pugui viure molts anys a Primera. He après molt de gironins com Àlex Granell, Pere Pons i Eloi Amagat; m’agradaria ser com ells d'aquí a uns anys”, ha conclòs.

D’altra banda, el Girona jugarà un amistós a Sabadell el pròxim 2 d’agost, en el primer partit en terres catalanes dels homes d’Eusebio, que s’estrenaran en les estades a Anglaterra i l’Índia. El partit, fixat per a les 20 h, coincidirà amb la presentació del conjunt arlequinat, que tindrà lloc una hora abans a la Nova Creu Alta.