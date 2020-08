Estem marcats i units per les derrotes, a Girona. Cal acceptar-ho, no passa res. Malgrat que no ens hi acostumarem mai del tot. Quan ens passi, que ens passarà, ens tornarem a estimar. Avui no. De fet, avui estimar-nos no seria sa. Significaria que no n'esperem res, del nostre club. I els anys viscuts fan que ho vulguem tot. Si vam guanyar al Bernabéu, ¿com hem d'esperar donar-nos per satisfets de seguir a Segona?

Aprofitem la ferida per renovar l'abonament. Dessagnem-nos recordant que en la porteria on diumenge va marcar Pere Milla, el 2013 hi va marcar l'Almeria, el 2015 el Lugo i el 2016 l'Osasuna. Hem patit molt, potser massa. I hem acabat tornant a Montilivi, tossuts, amb esperança. Vam pujar a Primera després d'estar buits per dins. Qui sap si algun dia hi tornarem i repetirem aquella festa. Mentrestant desfoguem-nos i enrabiem-nos, com hem fet sempre. Perquè això també forma part de nosaltres.