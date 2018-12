"El món no pot funcionar amb gent com el meu pare": Marga Crespí diu prou als maltractaments

260x366 Marga Crespí / @margamcj Marga Crespí / @margamcj

La nedadora Marga Crespí va aprofitar les xarxes socials per denunciar el passat dilluns els maltractaments que va rebre del seu pare, que la va amenaçar amb fer-la fora de casa quan tan sols tenia 15 anys.

Crespí va ser entrevistada dimarts pel programa 'El partidazo de COPE'. "El meu germà continua amenaçat i té la por acumulada de la meva mare. La situació sempre ha estat així, tot i que ens vam acostumar. Jo em vaig escapar i vaig marxar a Barcelona, però la meva mare ho va patir des que nosaltres érem petits. El meu pare ens va manipular quan teníem 10 anys i ens va separar de la nostra mare. Amb el temps ens hem adonat de la situació", va explicar Crespí.

El seu testimoni esgarrifa. "El maltractament va ser psicològic, que de vegades és pitjor i més complicat perquè era difícil d'explicar. No hi ha senyals. Hi ha gent que coneix el meu pare que pensa que és normal", va analitzar. "Vaig marxar de casa i vaig posar tota la meva energia a entrenar. La natació sincronitzada va ser la meva vida d'escapament", va afegir.

"La meva mare m'ha dit que no va tenir la valentia de denunciar-ho perquè tenia por de perdre els seus fills. La meva família segueix a Mallorca. Després dels últims insults que vaig rebre fa un any, vaig bloquejar el meu pare i ja no em pot escriure. No tenim contacte. Ha tingut tota la vida per arreglar-ho, ara ja és massa tard", va dir la mallorquina.

(1)Hoy quiero contaros algo. La razón por la que dejé Mallorca.Mi rutina a los 15 años era: escuela, comer sola en un menú diario, entreno, casa. La situación era caótica en casa, en la que mi padre vivía con su tercera mujer. — Marga Crespí (@margamcj) 3 de desembre de 2018

Crespí no veu cap explicació per justificar el comportament del seu pare. "El control que volia tenir sobre nosaltres és inexplicable. És com si volgués transmetre'ns la seva infelicitat. El món no pot funcionar amb gent com el meu pare. Comprava capricis amb els meus diners. Quan vaig obrir els ulls, vaig prendre accions i això no li va agradar", va opinar.

Crespí es va retirar l'any 2014 de l'alta competició i actualment actua a l'espectacle 'Le Rêve - The Dream' a Las Vegas. "Porto un parell d'anys fent un 'show' aquàtic, que és el que millor se'm dona", va dir la mallorquina, que no ha pogut recuperar les medalles que va guanyar en actiu. "les té el meu pare i no me les vol tornar", diu.