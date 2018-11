María José Rienda va utilitzar una societat per eludir impostos, segons 'El Mundo'

La secretària d'estat d'Educació, Cultura i Esport i presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), María José Rienda, va utilitzar una societat instrumental per cobrar els seus drets d'imatge eludint el pagament d'impostos, segons informa 'El Mundo'. Aquest mitjà explica que a través d'aquest sistema Rienda va tributar 1,4 milions de drets d'imatge dels seus últims vuit anys com a esportista. Ho hauria fet mitjançant una societat creada el 2004 i sense activitat des del 2011.

Rienda va crear una societat pantalla el 26 de febrer del 2004 amb l'objectiu d'estalviar-se impostos. L'activitat de l'empresa hauria cessat el 2011, quan l'esquiadora olímpica va finalitzar la seva carrera per iniciar la seva trajectòria a l'administració pública. La secretària d'estat ha admès a aquest mitjà que va crear aquesta empresa "quan era esportista i tenia ingressos per publicitat", i s'ha mostrat "molt tranquil·la" al respecte d'aquestes informacions, afirmant que no té comptes pendents amb Hisenda, encara que no ha aclarit si ha hagut d'afrontar algun pagament per sanció tributària.

A través d'aquesta societat, María José Rienda Contreras, SL, Rienda va gestionar els seus drets d'imatge –van acumular una xifra neta de negocis de 1.448.142,08 euros– i també el seu patrimoni immobiliari: un xalet a Otura i un àtic a la platja de Motril, tots dos a la província de Granada. Rienda, que posseeix dos habitatges més i un terreny a títol personal, encara no ha aclarit per quin motiu va comprar a través de la societat els dos habitatges, taxats amb un valor proper al milió d'euros.

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha avançat que el seu grup demanarà la compareixença de Rienda, perquè expliqui si eludia els impostos a través d'una instrumental societat. "Demanarem la compareixença per veure si és veritat el que es diu", ha avançat la portaveu popular als passadissos del Congrés. També el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha reclamat una Renda que dóna "explicacions" i ha indicat que, depenent del que digui, el seu grup decidirà les seves exigències polítiques.