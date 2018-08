Marina García i Jessica Vall, a la final dels 200 braça

Marina García i Jessica Vall van formar part de les grans protagonistes de la jornada d’ahir dels Europeus de natació de Glasgow. Les esportistes catalanes es van plantar a la final dels 200 metres braça després de superar la prova de semifinals amb autoritat. Vall ho va aconseguir amb el millor registre del seu grup (2:25.94), per davant de la britànica Chloe Tutton (2:26.62) i l’alemanya Jessica Steiger (2:26.84).

La barcelonina va voler assegurar la seva presència a la final gràcies a l’accés directe que faciliten les dues primeres places. “Sabia que si quedava entre les dues primeres no em faria falta estar pendent de l’altra semifinal, dels temps de les rivals. He anat a bon ritme i he accelerat en els últims 50 metres. Sabia que m’intentarien agafar i que havia de donar una mica més. Ja ens anem acostant al segon gran repte d’aquest campionat”, va comentar en zona mixta, satisfeta.

Si Vall va estar bé, Marina García encara va estar millor. La també barcelonina va haver d’esforçar-se a fons en una semifinal molt més ràpida. Reservar esforços, aquí, podria haver-la deixat fora de la lluita pel podi. Una rectificació dels cronos va donar-li el segon millor temps de totes les aspirants al títol continental. “Vaig a poc a poc, no vull córrer. He estat molt còmoda en el tràmit d’aconseguir el crono per a la final. Ara paciència, em toca descansar i estar bé per a la final”, va comentar García. La final es farà aquesta mateixa tarda (18.25 hores, TDP).

Costa, vuitena als 200 metres lliures

Melani Costa no va poder penjar-se cap medalla a la final dels 200 metres lliures. La nedadora mallorquina va ser vuitena, a 3.89 segons de Charlotte Bonnet, la nova campiona. La francesa va liderar la prova des del principi i va portar la iniciativa durant les quatre piscines. L’holandesa Femke Heemskerk, plata, i la russa Anastasia Guzhenkova, bronze, van completar les primeres posicions. El mallorquí Hugo González de Oliveira va ser quart en la disciplina masculina, a només 81 centèsimes del bronze de l’anglès Max Litchfield.