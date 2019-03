Márquez i Honda, els rivals a batre

Després de tot un hivern sense sentir soroll de motors, ja hi tornem a ser. El traçat qatarià de Losail, com és habitual, serà l’escenari de luxe per a l’obertura del Mundial de MotoGP, que arrenca avui amb els primers entrenaments lliures de les tres categories del campionat. Com ha passat els últims anys, Marc Márquez i Honda tornen a ser els rivals a batre. I encara més després que el català hagi aconseguit encadenar tres títols de manera consecutiva (i afronti la temporada amb cinc mundials de la categoria reina a l’esquena) i que l’equip Repsol Honda hagi apostat per Jorge Lorenzo com a company del de Cervera. Márquez no vol parlar de dream team, un terme que va utilitzar Lorenzo per definir l’equip que forma amb Márquez. El cas és que entre tots dos han guanyat els set últims campionats del món (el mallorquí va guanyar el 2012 i el 2015 i Márquez els cinc restants) i, a més, durant la pretemporada han aconseguit en un circuit com el de Losail la màxima velocitat punta, un honor que acostumava a quedar reservat per a Ducati.

“Honda s’ha esforçat molt en millorar la moto i als entrenaments de pretemporada ens hem sentit forts, especialment en un circuit que normalment no és bo per a nosaltres”, reconeixia Márquez, després de passar-se l’hivern aturat arran d’una visita al quiròfan per deixar enrere les molèsties que tenia a l’espatlla. Lorenzo també es va posar en mans dels doctors i a causa de la recuperació es va perdre els primers tests de pretemporada. “Estic preparat per donar-ho tot”, reconeixia el pilot de Palma. Juntament amb ells dos, la graella del Mundial de MotoGP del 2019 compta amb 11 pilots campions del món, just la meitat dels seus integrants. Només tres saben què és coronar-se a la categoria reina -Márquez, Lorenzo i Rossi-, però Maverick Viñales, Pol Espargaró, Tito Rabat, Joan Mir, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli i Andrea Dovizioso també saben què és acabar la temporada líders de les categories petites. En total, tots ells sumen l’espectacular xifra de 30 títols.

Un dels que vol plantar cara des del principi als pilots de l’equip Repsol Honda és Maverick Viñales. Aquest any, el de Roses ha sigut el pilot que ha completat més quilòmetres durant la pretemporada, amb la intenció de millorar registres per capgirar la dinàmica negativa del 2018. De fet, entre els pilots oficials i els dels equips satèl·lit, la marca d’Iwata és la que ha rodat més durant els tests, a la recerca d’una millora que els permeti fer un salt endavant en qualitat. Viñales, que aspira a guanyar la primera cursa tal com va fer fa dos anys, s’ha situat sempre durant la pretemporada entre els cinc millors de cada jornada, cosa que demostra la seva regularitat.

També té ganes de començar a competir Álex Rins, un dels pilots que durant la pretemporada ha demostrat que pot presentar batalla aquest any. Convertit en la referència de l’equip Suzuki, aspira a aconseguir el seu primer triomf a MotoGP. “És l’objectiu”, reconeixia.

A Moto2, el cerverí Àlex Márquez torna a ser el favorit per obtenir el títol, ara acompanyat en l’equip Estrella Galícia 0,0 Marc VDS pel també català Xavier Vierge.

El Mundial, que es podrà seguir en exclusiva per la plataforma de streaming Dazn (TV3 n’emetrà en directe dues curses), arrenca aquest cap de setmana amb el Gran Premi de Qatar i, 19 curses més tard, s’acabarà el 17 de novembre a Xest. Entremig, tota una temporada per veure si Marc Márquez és capaç d’allargar el seu domini, si el de Cervera tindrà l’enemic a casa amb Jorge Lorenzo, si Yamaha aconseguirà fer l’esperat pas endavant, si Rossi -amb 40 anys- pot sumar el desè títol o si Álex Rins guanya per primer cop. Losail obre el camí.