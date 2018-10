260x366 Phillip Island, un tros de Cervera al mig d'Austràlia on mana Marc Márquez / EFE Phillip Island, un tros de Cervera al mig d'Austràlia on mana Marc Márquez / EFE

Marc Márquez segueix amb fam. Una setmana després de guanyar per cinquena vegada el mundial de MotoGP, el pilot català (Repsol Honda RC 213 V) ha aconseguit fer-se amb la 'pole position' al Gran Premi d'Austràlia de MotoGP, al circuit de Phillip Island. L'italià Mattia Pasini (Kalex) i l'espanyol Jorge Martín (Honda) han estat els més ràpids en les seves respectives categories, Moto2 i Moto3. "Sempre competeixo amb motivació, encara que el Mundial ja tingui campió", ha dit rialler Márquez, com si no calgués recordar que el campió, precisament, és ell mateix.

Márquez ha aconseguit un millor temps d'1:29.199, gairebé el mateix que va assolir en els entrenaments lliures l'italià Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que no s'ha pogut acostar a aquest registre en la sessió oficial i ha acabat quart.

"Seguim treballant com en cada Gran Premi, amb la mentalitat d'intentar guanyar la carrera i, si no pot ser, estar al podi" Marc Márquez. Campió del món de MotoGP.

En la segona classificació i sense que l'asfalt estigués en les millors condicions, ja que en alguns punts el traçat semblava estar mullat, Marc Márquez ha lluitat amb Zarco i Iannonne per aconseguir el millor temps. Al final el català sortirà per davant de Viñales i Zarco. Aquesta és la cinquena 'pole' consecutiva de Márquez a Phillip Island.

"Serà important gestionar bé la carrera i estar atents a tots els factors. Intentarem lluitar pel podi, m'agradaria estar millor per lluitar clarament per la victòria", ha afirmat el campió del món. "Seguim treballant com en cada gran premi, amb la mentalitat d'intentar guanyar la carrera i, si no pot ser, estar al podi, que és el meu objectiu d'aquí a final d'any. Cal intentar estar com en totes les carreres d'aquesta temporada, al podi, i quan quadrin les coses buscar la victòria", ha sentenciat.

Martín vola a Moto3

A Moto2, l'italià Mattia Pasini (Kalex) ha aconseguit la 'pole position' en uns entrenaments en què el seu compatriota Francesco Bagnaia (Kalex), líder del Mundial, ha acabat setzè per problemes tècnics. El seu rival més directe en la lluita pel títol mundial de Moto2, el portuguès Miguel Oliveira (KTM), ho ha fet encara pitjor i sortirà des de la 20ª posició.

En Moto3, Jorge Martín (Honda) ha sumat la desena millor classificació d'entrenaments de la temporada i la dinovena de la seva carrera esportiva. En canvi, l'italià Marco Bezzecchi (KTM), el seu rival directe pel títol mundial, ha fet uns entrenaments dolents i sortirà lluny de Martín.