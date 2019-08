Márquez arriba a les 60 ‘pole position’ en 120 Grans Premis

Quan Valentino Rossi ja premia el puny per celebrar la pole position, Marc Márquez va tornar a esborrar la rialla a l’italià. En una última volta marca de la casa, el pilot de Repsol Honda va demostrar la seva superioritat al Mundial de MotoGP aconseguint la quarta pole consecutiva amb un temps d’1:58.168. I, de passada, va engreixar unes estadístiques que mai abans s’havien vist al Mundial. Márquez ha aconseguit 60 pole positions en 120 curses de de MotoGP. És a dir, el 50% dels cops que surt a la pista els altres rivals han de veure com surt primer. A Silverstone, els tocarà a Rossi, segon, i a l’australià Jack Miller, tercer. Va ser una jornada rodona per a Márquez, que va batre el rècord del circuit en MotoGP. I quan atenia la premsa li va arribar la notícia que el seu germà Àlex havia fet el mateix en Moto2: millor temps i rècord.

Si durant tota la jornada de dissabte el francès Fabio Quartararo semblava ser el més ràpid, Marc Márquez va donar un cop d’autoritat just al final de la sessió d’entrenaments en un circuit on ha guanyat un sol cop en MotoGP, un llunyà 2014. El Gran Premi britànic no sol ser en el que brilla Márquez, que ha vist com en els últims anys sona l’himne italià amb els triomfs de Dovizioso i Rossi, però amb el nou asfalt d’aquest any l’Honda de Márquez va imposar-se a un Valentino Rossi que ja donava per fet que aconseguiria la seva 56a pole.

“Tenia la meva estratègia. Com que lidero el Mundial, no havia de ser jo qui estigués davant estirant, així que he esperat el meu moment. Estic content, ja que m’esperava que alguna Yamaha pogués estar per davant, però caldrà vigilar a la cursa. Rossi sempre roda millor a les curses que als entrenaments”, va advertir Márquez, prudent. El segon classificat al Mundial, Andrea Dovizioso, sortirà des de la setena posició, per darrere dels catalans Rins i Viñales, quart i cinquè respectivament. Amb la quarta pole consecutiva, Márquez busca la setena victòria d’aquest any per tal de consolidar el liderat d’un Mundial que a hores d’ara gairebé tothom dona per fet que celebrarà a l’Ajuntament de Cervera amb la seva gent.

Mentre Marc Márquez somreia, el seu company d’equip Jorge Lorenzo patia. El mallorquí va caure a Assen el juny passat, i la caiguda li va provocar fractures a les vèrtebres T6 i T8. El procés de recuperació, una mica més lent del previst, el va deixar sense participar als Grans Premis d’Alemanya, la República Txeca i Àustria. El retorn no ha arribat fins a Silverstone, on sortirà des de la 21a posició, només per davant del txec Karel Abraham. “Necessito ritme, necessito rodar”, deia el mallorquí, que va explicar que el principal obstacle, ara mateix, és mental, ja que té por de tornar a caure.

“No vull caure, si caic puc fer-me més mal. I tot plegat no ajuda. Però ho estic donant tot. Fa molt de mal veure com ho has donat tot i ets a dos segons dels altres. Quan pateixes una caiguda com la meva et calen uns tres mesos per estar recuperat. Fa dos mesos de la caiguda, i cada nit sento molt dolor a l’esquena. Cada cop que m’esforço més al gimnàs o a la pista, fa mal”, explicava seriós un home que ha sigut cinc cops campió del món, dos en Moto2 i tres en MotoGP. Ara li toca sortir des de les últimes posicions entre rumors sobre un possible retorn a Ducati, on va militar les dues últimes temporades sense aconseguir pujar al podi del Mundial.

Arbolino mana a Moto3

A Moto2, Àlex Márquez va aconseguir la pole amb un temps espectacular de 2:04.374, i va superar Jorge Navarro i Augusto Fernández. El suís Thomas Lüthi, segon classificat al Mundial per darrere de Márquez, va caure i sortirà des de 12a posició. Als entrenaments de Moto3 el millor temps va ser per a l’italià Tony Arbolino, que va dominar amb total superioritat unes sessions on el líder del Mundial, el valencià Aron Canet, no va passar de la 12a posició.