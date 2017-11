Márquez: "Diumenge seré fidel al meu estil"

El pilot de Repsol Honda Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, ha afirmat aquest dijous que el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, l'últim de la temporada i en el qual es juga el títol amb l'italià Andrea Dovizioso, l'afrontarà de la mateixa manera que sempre, "sent fidel" al seu estil de treball "durant tot el cap de setmana".

"Diumenge veurem on som nosaltres, on és Dovizioso i on són els altres rivals", ha assenyalat el de Cervera sobre la seva estratègia per guanyar la carrera, ja que "dependrà del nivell de Dovizioso; si està per guanyar, haurem d'optar per una estratègia, i si no té ritme o li costa, podrem optar per una altra".

Per treure's pressió, el pilot català, que depèn d'ell mateix per aconseguir el títol, ha assegurat que firmaria "arribar cada any amb vint-i-un punts d'avantatge a l'última carrera". Tot i això, tampoc vol relaxar-se i "donar-ho tot per fet", ja que "al final l'esport i la vida són molt capritxosos i poden passar moltes coses en qualsevol moment".

"Està clar que si acabo per darrere de l'onzena posició voldrà dir que m'ha passat alguna cosa. En un esport en què cal tenir en compte la mecànica, els altres pilots, un error humà i moltes més situacions, pot passar de tot, i Dovizioso ha demostrat que pot guanyar en qualsevol circuit", ha afegit Márquez.