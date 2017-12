Mascherano, sobre el seu futur: "Intentarem arribar a una solució beneficiosa per a les dues parts"

El central argentí del Barça, Javier Mascherano, ha parlat en una entrevista a TyC Sports sobre el seu futur al club blaugrana. El Jefecito ha admès que hi ha la possibilitat de deixar l'equip català en el pròxim mercat d'hivern i ha afirmat intentarà que s'arribi "a una solució beneficiosa per a les dues parts". "Fa temps que vaig parlar amb el club sobre aquesta situació. És una realitat que he perdut el protagonisme d'altres temporades", ha explicat el defensa.

Mascherano ha mostrat la seva voluntat de ser a la llista de la selecció argentina per al Mundial de Rússia i ha reconegut que, per aconseguir-ho, buscarà "un camí que el faci sentir important i realitzat".