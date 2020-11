Es retira Mascherano, un dels fitxatges més rendibles de la història del Barça

De matinada, just després de perdre 0-1 contra Argentinos Juniors, Javier Mascherano va anunciar que es retira de la pràctica activa del futbol. Als 36 anys, l'excapità de la selecció argentina i del Barça va sorprendre amb la notícia en roda de premsa. "Vull explicar-vos que avui em retiro professionalment del futbol. Vull agrair a aquest club [Estudiantes de La Plata] l'oportunitat d'acabar la meva carrera a l'Argentina. Per desgràcia he jugat menys del que pretenia. És una cosa que estava pensant des de feia temps i avui us la comunico", va expressar.

La retirada de Mascherano té efectes immediats. No tornarà a jugar amb l'Estudiantes tot i que el curs futbolístic a l'Argentina tot just acaba de reprendre's després del confinament a causa del covid. I això que havia sigut titular als tres partits que el seu ja exequip havia disputat des del retorn de la lliga. "És moment d'acabar la meva carrera per una sèrie de coses que m'han passat aquests mesos en l'àmbit personal. Després d'haver-ho valorat durant tots aquests mesos, crec que he pres la decisió correcta", va explicar l'exfutbolista, que després de set temporades i mitja al Barça i d'una campanya al Hebei Fortune xinès, només ha pogut jugar 10 partits al seu país a causa de l'aturada pel coronavirus.

Mascherano va militar al Barça entre el 2010 i el 2018. Al Camp Nou va celebrar cinc Lligues, cinc Copes del Rei, tres Supercopes d'Espanya, dues Lligues de Campions, dues Supercopes d'Europa i dos Mundials de Clubs. A les ordres de Guardiola, Vilanova, Martino, Luis Enrique i Valverde, va jugar un total de 334 partits oficials, fet que el converteix en un dels fitxatges estrangers més rendibles de la història del club blaugrana. Només Dani Alves, amb el qual va coincidir moltes vegades sobre la gespa, va jugar més que ell. Va arribar al Barça procedent del Liverpool a canvi de 20 milions d'euros per substituir Touré Yaya al mig del camp, però on va ser realment útil va ser a l'eix de la defensa. El seu tàndem amb Gerard Piqué per compensar les lesions de Carles Puyol es va mantenir durant cinc anys fins a l'arribada de Samuel Umtiti. Les Champions del 2011 (Londres) i 2015 (Berlín) van ser amb el Jefecito al camp. Un exemple de professionalitat dins i fora del camp i una figura clau en l'entorn més pròxim de Leo Messi.

El somni de tornar al Barça

A la seva roda de premsa de comiat, Mascherano no va precisar cap a on dirigirà la seva vida professional en els pròxims mesos, però tot apunta que provarà sort a les banquetes. De fet, en una entrevista que va concedir fa tres mesos a l'ARA, el de San Lorenzo ja ho va deixar anar. "Quan em retiri i ntentaré provar l’opció d’entrenador. Hauré de veure quines són les meves sensacions. Ara toca preparar-se. Tinc el títol d’entrenador de la Conmebol i segurament faré els meus primers passos com a tècnic a l’Argentina. Després ja veurem què passa", va explicar. I sobre l'opció de tornar algun dia al Barça, va afegir: "Esclar que desitjo arribar algun dia a treballar a clubs on he jugat, però no em vull pressionar ni posar-me fites inaccessibles [...]. No soc de la casa, tot i que en el seu moment vaig sentir com si ho fos. S’haurà de veure si tinc la capacitat per tornar a formar part del Barça. Em sento identificat amb les idees del club".