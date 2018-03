La Masia del futur serà global

“Alguns clubs amb història tenen problemes per competir avui dia. Una solució que s’ha trobat és signar un acord de col·laboració amb clubs de la Premier: ells envien jugadors amb futur i els clubs locals poden millorar-los el nivell”, diu Carlos Aalbers, actual director esportiu del Groningen, equip holandès. El 2011 Aalbers va volar fins a Manchester per negociar en nom del NEC Nimega un acord amb el Manchester City que ha provocat que les últimes set temporades més de 15 jugadors del club britànic fossin cedits al NEC. “Els grans clubs controlen cada cop més jugadors amb futur. A Anglaterra els filials no poden jugar contra altres clubs, ja que hi ha una competició fluixa de segons equips, i per això prefereixen cedir joves a la primera divisió holandesa, perquè guanyin experiència”, explica. Els últims anys diferents clubs britànics han signat acords de col·laboració amb equips de la zona, com ara el Liverpool amb el Genk belga, el Manchester United amb l’Anvers i, especialment, el Chelsea amb el Vitesse dels Països Baixos. Si molts clubs italians també han signat acords similars amb clubs eslovens o suïssos, el pròxim gran equip a apostar per aquesta línia podria ser el Barça.

El club blaugrana està analitzant la possibilitat de signar un contracte els pròxims anys amb un club d’una Primera Divisió europea per convertir-lo en un “club satèl·lit” on poder enviar jugadors cedits. “Poder cedir jugadors a una Primera Divisió europea és ideal per garantir als joves que no poden arribar encara al primer equip que podran continuar creixent formant part del Barça”, s’explica des del club, on s’admet que no tots els joves tenen la paciència de Sergi Roberto. “Molts volen jugar de seguida a Primera i marxen a llocs on els hi prometen. El Barça necessita mantenir com sigui el filial a Segona per garantir una competició de nivell”, diuen a la Masia. A la lliga espanyola, els filials sí que poden competir contra altres clubs, amb el Barça B lluitant per no baixar a Segona i l’altre filial de la categoria, el Sevilla, cuer. “És clau poder tenir el filial a Segona per poder incorporar joves talents estrangers que acceptin venir al Barça si competeixen a una categoria bona. A Segona B molts jugadors no vindrien”, diuen des del club, on s’afirma que el model formatiu s’ha de treballar en dues direccions: garantir que jugadors de la Masia arribin al Camp Nou i fitxar joves estrangers o d’altres clubs de Primera abans que el seu preu sigui prohibitiu, com s’ha fet últimament amb homes com el canadenc Ballou Tabla, l’anglès Marcus McGuane o el brasiler Vitinho.

Els últims mesos dins de la Masia hi ha hagut moltes reunions per traçar noves estratègies. Des del Barça es veu com alguns joves del futbol formatiu acaben marxant seduïts per clubs que prometen més diners i oportunitats. Un dels punts clau és l’existència, al mercat espanyol, de les clàusules de rescissió, que permeten als clubs fitxar sense negociar. El Barça s’ha trobat amb casos en què descobreixen que un juvenil volia marxar quan els arriba el missatge del club que paga la clàusula. Sense temps per reaccionar. A un mercat cada cop més esbojarrat, es viu una guerra subterrània entre grans clubs per pispar-se els joves. Així, el Borussia Dortmund ha fitxat al City Jadon Sancho. Dos clubs que han pescat a la vegada al Barça, però dos clubs que també veuen com el Red Bull Salzburg s’emporta jugadors seus, ja que el club austríac, campió d’Europa juvenil el 2017, els promet poder jugar competicions europees amb 17 anys, cosa que el Barça no pot prometre.

El club, doncs, vol potenciar una manera de treballar en què es fitxin més jugadors en edat de formació, tant a casa com a fora. La idea és poder detectar talent abans que el preu sigui prohibitiu, i, per fer-ho, el Barça necessita que tinguin lloc. Una de les idees que el club va treballar va ser recuperat el Barça C, però després de negociar-ho l’estiu passat ha descartat aquesta opció perquè no és compatible amb les normes de la Federació Catalana. Des del Barça es descarta, doncs, recuperar aquest Barça C que va existir del 1967 al 2007, tot i admetre que rivals com ara l’Atlètic de Madrid sí que tenen dos filials, a més de tenir més equips juvenils, fins a tres en casos com aquell del Sevilla. “Cal infraestructura per poder tenir més jugadors”, s’admet. I una opció seria cedir-los. En primer lloc, aquest estiu s’intentarà trobar un club català de Segona B que accepti rebre la cessió d’uns quants jugadors. El Barça admet que seria ideal poder enviar també un tècnic amb estil Barça, ja que enguany s’han cedit dos jugadors al Sabadell, però han acabat jugant poc, ja que el tècnic aposta per un altre estil.

Mirant cap a Holanda

El gran repte de futur, però, seria imitar els clubs anglesos i signar un contracte de col·laboració amb un club de la Primera Divisió holandesa, belga o suïssa. Hi ha diferents acords ara mateix, com aquell del Chelsea amb el Vitesse que permet als anglesos controlar tota la direcció esportiva del club holandès, o d’altres com aquell del City amb el NEC, menys invasiu. Des del Barça es deixa clar que aquest projecte encara trigaria a poder-se posar en marxa, però no s’amaga que seria una línia ideal, ja que permetria tenir controlats joves estrangers, que podrien jugar a Primera Divisió, sense fer tanta ombra a jugadors de la Masia que, així, podrien arribar al Barça B més fàcilment. “Cal reaccionar a un mercat tant dur com aquest”, es diu des del Barça. El repte és globalitzar la Masia.