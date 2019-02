El Massi-Tactic debuta com a equip professional el dia del triomf de la belga Kopecky a València

La corredora belga Lotte Kopecky (Lotto Soudal) ha guanyat la primera edició de la Volta a València, en guanyar a l'esprint amb un temps de 2:08:19. La prova s'ha fet en una única etapa entre Paterna i València, de 88.5 quilòmetres. Aquesta prova suposava el debut del primer equip professional català femení, el Massi-Tactic.

L'equip gironí, pioner a Catalunya a l’UCI Women’s Team, la màxima categoria del ciclisme femení en ruta en l’àmbit mundial, ha participat amb sis ciclistes. L'equip, que pertany al Club Ciclista Baix Ter i liderat per Àngel González i Pepe Pedrero a la direcció esportiva, ha vist com Teresa Ripoll, Noemi Ferré, Elisabet Llabrés, Mireia Benito, Sandra Moral i Elisabet Escursell prenien part a la cursa.

Teresa Ripoll ha acabat en la 52ª posició, Sandra Moral 70ª, Noemi Ferré 73ª i Mireia Benito 75ª- Elisabet Llabrés i Elisabet Escursell no han pogut acabar.

El Massi-Tactic, que fins ara només prenia part en proves de la Copa d’Espanya i de la Copa Catalana, es quedarà a terres valencianes després de participar a la Volta a la Comunitat Valenciana perquè del 20 al 24 de febrer participarà a la Setmana Ciclista Valenciana. El projecte impulsat pel Club Ciclista Baix Ter, fundat l’any 1990, va ser creat ara fa vuit anys per donar projecció a tres ciclistes que els tocava deixar l’entitat en etapa de formació. L’acollida va ser tan bona que, la temporada passada, el número de ciclistes femenines era de 23, procedents de Catalunya, Balears i Aragó. El club, presidit per Sergi Güell i que compta amb un centenar de corredors i corredores, la gran majoria menors d’edat, segueix la seva aposta pel creixement del planter i compta amb un segon equip amateur que participarà en proves territorials.

En aquesta primera edició de la cursa han participat un total de 111 corredores de 19 equips que, per primera vegada a Espanya, gaudeixen d'un premi en metàl·lic igual al de la categoria masculina i amb una etapa idèntica a la darrera de la prova masculina, realitzada sobre un total de 7 etapes en aquest cas.

La corredora belga de 23 anys s'ha imposat en un ajustat final, després de cinc voltes al circuit urbà per la capital valenciana, a la britànica Alice Barnes (Canyon SRAM), segona, i la vietnamita Thi That Nguye (Centre Mundial UCI), tercera. El premi de les metes volants ha estat per a la corredora de l'equip Ale Cipollini, Jelena Eric, mentre que el millor equip va ser per a l'esquadra italiana del Valcar Cylance Cycling