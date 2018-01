Mataró i Sabadell estaran als quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení

L'Astralpool Sabadell i el La Sirena CN Mataró s'han classificat per als quarts de final de l'Eurolliga de waterpolo femení. Les noies de David Palma han quedat primeres del seu grup, guanyant els tres partits disputats a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'aquesta manera, les catalanes jugaran la següent ronda contra un dels tres equips que han acabat en segona posició en la competició disputada aquest cap de setmana: Plebiscito Padova, Kinef Kirishi i La Sirena CN Mataró, que han acabat segones del seu grup, amb dues victòries i una derrota contra l'Ekipe Orizzonte italià. El partit decisiu per a les mataronines s'ha disputat aquest diumenge a Catània, on es jugaven els partit del grup F, i en el qual les catalanes han superat el Lille 9-11, després d'arrencat el xoc amb un 3 a 1 en contra.

No ha tingut la mateixa sort el CN Sant Andreu, que havia quedat emparellat en el mateix grup que el Sabadell, i que va perdre dissabte el partit decisiu contra el Dunaujvaros hongarès per 8 a 15.