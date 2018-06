Entitats i partits sobiranistes es concentren per denunciar la repressió dels Jocs Mediterranis

Una cinquantena de representants d’entitats sobiranistes i partits polítics partidaris de la independència s’han concentrat aquest matí al Balcó del Mediterrani de Tarragona per manifestar el seu rebuig al que consideren “repressió política dels Jocs Mediterranis”. Els manifestants han desplegat un mural amb el lema ‘Free Catalonia’. Hi havia membres d’Òmnium, l’ANC, la Plataforma Proseleccions Catalanes, l’Associació Catalana pels Drets Civils i els grups municipals d’ERC, el PDeCAT i la CUP a l’Ajuntament de Tarragona, que estan d’acord en què situacions com la de la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis –amb el presumpte repartiment selectiu d’entrades amb la col·laboració de Societat Civil Catalana– evidencien la “repressió política que es viu a Catalunya”.

Les entitats i partits convocants han fet una crida als partidaris de la independència a aprofitar aquest esdeveniment internacional perquè es visualitzi la situació d’anormalitat política que viu el país, amb membres del govern a la presó i altres a l’exili. Sergi Blàzquez, vicepresident de la Plataforma Proseleccions Catalanes, considera: “No podem mirar cap a una altra banda ni amagar el cap sota l’ala, calen solucions polítiques a un problema polític, el reconeixement de l’esport català i l’alliberament dels presos i exiliats”.