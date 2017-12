Skoda Karoq: competència familiar

Si analitzem amb deteniment la gamma de productes del catàleg actual de Skoda arribarem a conclusions interessants. És evident que l’esperit d’aquesta firma, amb cotxes com l’Octavia R, el Fabia Montecarlo i el Superb amb motorització de 280 CV, ha canviat. Que models tan emocionals com aquests, capaços d’oferir prestacions purament esportives, tinguin el nivell d’acceptació que acrediten deixa molt enrere aquella imatge que tenia la marca antigament amb automòbils com el Favorit i el Felicia, que buscaven –per sobre de tot– ser eminentment pràctics i que no feien gaires concessions ni a l’estètica ni a la comoditat.

Com no podia ser d’una altra manera, Skoda també s’afegeix a la tendència dels SUV. Primer amb el sofisticat Kodiaq i ara amb el vehicle que us presentem aquesta setmana: el Karoq. Dos cotxes que confirmen aquest canvi evident de filosofia de la firma txeca. El Karoq és un SUV compacte, totalment nou, que comparteix plataforma amb el Seat Ateca i el VW Tiguan. D’entrada pot semblar que ve a substituir el Yeti, però en realitat l’enfocament és força diferent, al meu entendre. És veritat que el final d’un coincideix amb el naixement de l’altre, però penso que no hi ha continuïtat entre un cotxe i el que avui ocupa aquesta pàgina.

La primera diferència la trobem en la part estètica, que va ser un dels arguments que explica que el Yeti, tot i ser un bon cotxe (per a la finalitat que es plantejava), no tingués l’acceptació esperada. Francament: era molt lleig, a diferència del Karoq, que té un disseny atractiu, inspirat en la filosofia familiar del Kodiaq; dos cotxes que transmeten una imatge de qualitat buscada per la marca. El Karoq, nom de l’idioma d’una ètnia d’Alaska, provoca una sensació de robustesa que fa creure que és més gran del que en realitat és. Un cop a dins aquesta sensació es confirma amb la bona habitabilitat que permet, tant als passatgers com a la càrrega transportada en un generós maleter de 521 litres.

Els seients disposen del sistema VarioFlex, que possibilita una gran modularitat, sobretot als tres del darrere, que permeten moltes més combinacions que si fos un únic seient conjunt.

Molta tecnologia

En la línia dels últims llançaments d’aquesta firma, el nou SUV integra molta tecnologia, com ho demostra que pugui incorporar fins a dinou sistemes diferents d’ajuda a la conducció.



Les unitats que vam tenir ocasió de provar en la presentació del Karoq encara no ho duien, però més endavant aquest cotxe oferirà l’opció de disposar per primera vegada d’un Skoda amb el panell d’instruments digital.

Com ja van comprovar amb el Kodiaq o amb el nou Octavia, les opcions de connectivitat que planteja la marca són moltes, bé sigui a través del sistema Care Connect o de les propostes d’infoentreteniment online a les quals podem accedir des d’una SIM independent, o en connexió amb el nostre terminal telefònic. El control de tot això el fem des d’una pantalla tàctil, que pot ser de 8 o 9 polzades, i que inclou la possibilitat del control gestual.

El Karoq el trobarem en quatre opcions mecàniques (dues de gasolina i dues de dièsel), dos nivells d’acabats (Ambition i Style) i la possibilitat de disposar de tracció al davant o 4x4. En aquest últim cas, l’opció de la transmissió integral és purament testimonial al mercat local, a diferència del que passa en llocs com Polònia o Finlàndia, i d’alguna manera també a Rússia, en els quals Skoda lidera el mercat dels 4x4.

Pel que fa al canvi de marxes, pot ser manual o DSG. En el cas del Kodiaq, el 70% dels compradors opten per la versió automàtica i un 60% per la tracció total, però les demandes dels clients d’aquest compacte són diferents, i més bàsiques. Durant la prova que vam tenir ocasió de fer per carreteres de Sicília ens van agradar molt alguns detalls que Skoda inclou en el concepte Simply Clever, com els múltiples forats per guardar coses dins l’habitacle, la textura dels materials emprats o el navegador.

Del comportament dinàmic el que més ens va satisfer va ser el caràcter de les suspensions sobre un asfalt molt malmès com el que vam trobar durant el test que vam fer.

Fitxa tècnica:

PREU: 19.700 € (oferta llançament)

EMISSIONS: 112-137 g CO2 / km

MOTOR: Gasolina, 3 i 4 cil; Dièsel, 4 cil; de 85 a 140 CV

CANVI: Man 6 v. o DSG 7 v.

TRACCIÓ: Davant o 4x4

MIDES: 4.382 x 1.841 x 1.603 mm

PES: De 1.340 a 1.591 kg

MALETER: 521 l (a 1.810)

DIPÒSIT: 50 o 55 l (4x4)

Ara es mouen

Audi farà el seu e-dièsel

El constructor alemany construirà una fàbrica a Suïssa per produir un nou carburant sintètic. L’e-dièsel s’elaborarà a partir de l’excedent d’energia hidroelèctrica que, mitjançant un procés d’electròlisi, es transforma en aquest combustible que pretén emetre una empremta de CO2 neutra.

540x306 Un milió de Panda / SEAT Un milió de Panda / SEAT

Un milió de Panda

No sembla una espècie en extinció. Recentment ha sortit de la cadena de muntatge de la fàbrica que Fiat té a prop de Nàpols la unitat un milió d’aquest turisme tan popular. Concretament es tracta d’un City Cross de 69 CV, destinat al mercat italià, on aquest vehicle fa anys que talla el bacallà.

Una gorra delatora

La divisió de camions de Ford al Brasil ha creat una gorra plena de sensors que detecten els moviments del cap dels seus portadors, conductors professionals normalment, per alertar-los en cas de somnolència o cansament. La gorra emet vibracions, sons i senyals lluminosos per avisar el conductor que s’aturi immediatament.

Citroën subhasta la història

En ocasió d’un trasllat de seu, Citroën Heritage, la divisió responsable del patrimoni històric de la marca, ha subhastat alguns dels seus vehicles més llegendaris. En total són 65 unitats amb un preu de sortida que va dels mil als vint mil euros. La casa de subhastes Leclere ha sigut l’encarregada de la licitació d’aquests cotxes.