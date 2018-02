Més derbi a la grada que a la gespa

L’Espanyol i el Barça es tornen a veure les cares aquesta tarda. Serà el tercer partit en menys de tres setmanes entre els dos grans rivals de Barcelona. Després de l’eliminatòria de Copa, que es va resoldre a favor dels blaugranes, ara els toca la Lliga. L’RCDE Stadium serà l’escenari (16.15 h, BeIN LaLiga) d’un nou duel carregat de tensió, sobretot per les declaracions de jugadors com Gerard Piqué i Sergio Busquets i la denúncia posterior que va presentar l’entitat blanc-i-blava.

A la prèvia es va parlar més de l’entorn que de la pilota i, malgrat el discurs prudent dels entrenadors, sembla difícil imaginar un escenari que no sigui el d’un ambient hostil per als blaugranes, amb xiulades sonores cada vegada que Busquets i, sobretot, Piqué, toquin la pilota. “En determinades ocasions, l’afició de l’Espanyol se sent trepitjada, i això fa que l’orgull periquito es mantingui en alerta, perquè viu en un ambient que els fa invisibles”, reflexionava Quique Sánchez Flores, que avalava la decisió del seu club de presentar una denúncia per uns comentaris que considerava “moralment” reprovables. “S’ha fet la pilota massa gran -responia Ernesto Valverde-. Tot això que passa abans del partit ho emmarco en la rivalitat. És un partit de futbol, res més”.

L’última derrota del Barça

I un partit de futbol especial, perquè és el derbi i perquè l’Espanyol és l’últim equip que ha sigut capaç de derrotar el Barça, precisament en l’anada de l’eliminatòria de Copa a Cornellà-El Prat. L’equip blanc-i-blau té el repte de tornar a tallar les ales al líder sòlid de la Lliga, que encara no ha perdut cap partit en aquesta competició. La recepta dels dos entrenadors és clara: Quique vol un plantejament similar al que va permetre als seus jugadors acabar imposant-se per 1-0 amb el gol de Melendo en els últims minuts. I Valverde espera un plantejament similar al que va fer a la tornada, quan va ser capaç de mantenir la porteria a zero i marcar dos gols a la primera part que van acabar significant la classificació (2-0).

Lluny queda aquell derbi de la primera volta de la Lliga en què el Barça va golejar clarament l’Espanyol. Els dos equips han madurat, sobretot els blanc-i-blaus, molt més sòlids en defensa. “Un dels objectius és que el partit evolucioni i ens veiem dins, amb opcions. No cal apel·lar a l’èpica, que és quan s’està prop de la desesperació”, explicava Quique, que demanava als seus futbolistes que cometessin “pocs errors” durant els noranta minuts. “Ells començaran forts i nosaltres hem d’estar ben posicionats per demostrar que volem guanyar el partit. Estem preparats”, responia Valverde, expert en uns duels que “es juguen amb el cor”.

El Barça va donar al migdia la llista de convocats, on destacava el retorn de Nelson Semedo i la baixa d’André Gomes, que va caure de la llista tot i haver rebut l’alta mèdica. “No penso en res més que no sigui fer jugar el meu millor equip possible”, deia l’entrenador blaugrana, que insistia que no especularà amb el resultat tot i l’avantatge al capdavant de la competició, mentre es queixava una vegada més del calendari i de l’acumulació de partits. “No em condiciona el de València [dijous vinent a la Copa] sinó el que vam jugar dijous a la nit. Això i el calendari d’aquest mes de gener”. La principal incògnita és al mig del camp, en si mantindrà Iniesta com a titular o el reservarà per a la tornada de Copa. En canvi, Coutinho, que va entrar a la segona part dijous, sembla tenir tots els números per jugar d’inici al camp de l’Espanyol.

Al seu torn, Quique Sánchez Flores va deixar fora de la llista Piatti, Dídac i Marc Roca, i hi va entrar, per primera vegada, Carlos la Roca Sánchez, que podria debutar en el lloc de Fuego: “Ha arribat bé. Està bé físicament, el veiem preparat. Tots els entrenadors tenim ascensió sobre la gespa amb alguns jugadors. Fuego era un d’ells, però quan els jugadors se’n volen anar, està demostrat que se’n van. Esperem que el Carlos s’integri com més aviat millor”, destacava l’entrenador madrileny, que no acabava d’aclarir el dubte sobre si jugaria d’inici o no en un equip en què gairebé segur que jugaran Sergio García i Leo Baptistão.

L’Espanyol reforça les mesures de seguretat

La comissió estatal contra la violència va declarar d’alt risc el derbi d’aquesta jornada al camp de l’Espanyol. Per aquest motiu, s’augmentaran els controls de seguretat per accedir a l’estadi. L’entitat ha fet una crida als aficionats perquè vagin “amb temps” a veure el partit i els recomana utilitzar el transport públic per no trobar-se aglomeracions als accessos. D’altra banda, el club blanc-i-blau intentarà evitar, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, que cap aficionat radical del Barça pugui entrar a l’RCDE Stadium. D’aquesta manera, es pretén evitar els incidents que es van produir fa 10 dies al Camp Nou, on els hooligans de tots dos clubs van estar a punt d’arribar a les mans.