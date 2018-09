Més ‘vips’ que mai en una aturada

Al mig del rondo, amb el pitral verd, Leo Messi accelera el ritme de passades per fer durar la possessió. Per fora, Rakitic fa també de comodí, i Piqué i Alba participen en diferents equips. Res seria estrany si no fos perquè és setmana de seleccions i fa gairebé una dècada que aquests quatre jugadors canvien de dinàmica per marxar a jugar amb els seus països.

Ernesto Valverde va dirigir ahir una sessió de mínims a Sant Joan Despí, perquè té 12 internacionals fora amb les seves seleccions, però celebrava poder disposar de més cracs que en altres aturades. Leo Messi, que no jugarà els amistosos de l’Argentina contra Guatemala i Colòmbia en territori nord-americà, seguirà treballant aquests dies a Barcelona, mentre que Ivan Rakitic s’incorporarà a finals de setmana amb Croàcia per enfrontar-se a Portugal i a Espanya a la Lliga de les Nacions de la UEFA. Seran minuts que no tindran ni Gerard Piqué ni Jordi Alba, descartats de la roja. El central ja havia decidit que tancaria l’etapa espanyola després del Mundial de Rússia, mentre que el lateral va ser un dels descartats de Luis Enrique Martínez en la primera llista del nou seleccionador espanyol.

El tècnic asturià ja va fer dilluns la seva primera sessió a Las Rozas, oberta al públic, on va retrobar-se amb els blaugranes Sergio Busquets i Sergi Roberto, els únics dos culers de la convocatòria. Dissabte juguen contra Anglaterra a Wembley (20.45 h) i dimarts contra Croàcia a Elx. Dels altres europeus hi ha els dos porters, Ter Stegen i Cillessen, que amb Alemanya i Holanda jugaran contra la França de Samuel Umtiti i Ousmane Dembélé, més un amistós amb el Perú. L’altre és Thomas Vermaelen, convocat amb Bèlgica per enfrontar-se a Escòcia en un amistós i a Islàndia dins la nova competició de la UEFA. Del grup de sud-americans hi ha Coutinho i Arthur amb el Brasil per jugar dos amistosos contra el Salvador i els Estats Units, el celeste Luis Suárez, que disputarà un partit contra Mèxic a Texas, i el xilè Arturo Vidal, que participarà a la gira asiàtica per jugar contra el Japó i Corea del Nord.

Al marge dels internacionals, seran dies perquè Denis i Aleñá enllesteixin l’última part de la seva recuperació i perquè Munir, Rafinha i Lenglet segueixin assimilant els conceptes de Valverde. Quan torni la Lliga, l’equip tindrà quatre partits en 11 dies.