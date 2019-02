Messi entra a la convocatòria per jugar la Copa contra el Madrid

Lionel Messi s'ha entrenat amb normalitat amb els seus companys i sembla a punt per jugar el partit d'anada de les semifinals de la Copa contra el Madrid. L'argentí, que va quedar-se al gimnàs aquest dilluns, ha sortit a entrenar-se rialler, al costat de Luis Suárez. Segons Ernesto Valverde, Messi jugarà en funció "de l'entrenament". I els primers minuts els ha fet amb normalitat. Posteriorment, ha entrat a la llista.

Una convocatòria, això sí, de 19 jugadors, per la qual cosa el Txingurri haurà de descartar un futbolista abans del partit. De totes maneres, no sembla que Messi acabi veient el partit a la graderia. Almenys, per les sensacions que ha ofert a la Ciutat Esportiva.

En canvi, qui ha quedat fora de la llista és Ousmane Dembélé. L'extrem francès és a la recta final de la recuperació -té una lesió al turmell- tot i que encara no està a punt. Valverde aclaria que la previsió dels metges era que estigués recuperat aquesta setmana, però va tornar tard als entrenaments i encara no està a punt.

El Barça ha fet l'últim entrenament amb tots els jugadors disponibles del primer equip al camp Tito Vilanova. També s'han entrenat el porter Iñaki Peña, del Barça B, que ocuparà el lloc del lesionat Cillessen, i Arnau Tenas, del Juvenil A. Aquest últim, però, no ha entrat a la llista.

Convocatòria:

Ter Stegen, Iñaki Peña; N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Prince, S. Roberto, Aleñá, Vidal i Vermaelen