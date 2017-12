Messi, assistències sense bota i imatges per a la posteritat

El gol nord del Santiago Bernabéu s'està convertint en un estudi fotogràfic on Lionel Messi passa a la immortalitat protagonitzant imatges icòniques del barcelonisme. La porteria on va fer els dos gols a les semifinals de la Lliga de Campions el 2011, celebrant el segon amb un dit enlaire mentre Gaby Milito aixecava el crac; la porteria on va decidir el clàssic de la darrera temporada, abans de convertir la seva samarreta en un un Sant Sudari blaugrana; i la porteria on després de fer el 0-2 de penal, ha alçat la mirada cap als aficionats blaugrana, aixecant els braços, mentre centenars de fotògrafs i milers de telèfons el fotografiaven. Abans que el partit hagués acabat, la seva imatge ja circulava per grups de WhatsApp i xarxes socials per tots els continents. Messi tornava a regnar al Bernabéu.

L'argentí ja es veia a venir abans del partit que seria un dia complicat, ja que Zidane ha apostat per sacrificar Isco i fer jugar de titular un home, Kovacic, amb la tasca de perseguir l'argentí amb la mateixa obsessió amb què el Coiot persegueix el Correcamins. Durant el primer temps, Messi s'ha limitat a insinuar, un vell procés de seducció en què les teves virtuts són intuïdes abans de ser sabudes. Una gran assistència a Paulinho, quatre cops de cintura i poca cosa més. Es tractava de cansar el rival per rematar-lo a la segona part.

Messi ha donat una assistència sense la bota dreta / EFE

Messi ha aconseguit ser tan temut gràcies a les seves fites que el primer gol l'ha fabricat sense ser-hi. Quan Busquets ha connectat amb Rakitic, Kovacic, que era just davant del seu compatriota, s'ha estimat més anar a tapar Messi malgrat que l'argentí no tenia la pilota, de manera que ha demostrat ser tan obedient a un Zidane que li havia demanat que controlés Messi com poc espavilat. Rakitic ha entrat fins al dormitori del Madrid sense oposició, s'hi ha trobat els centrals despullats i, amb l'ajuda de Sergi Roberto i Suárez, s'ha endut tota l'alegria del Bernabéu fent el 0-1. Messi, des de la distància, somreia entremaliat.

L'argentí ha aconseguit després el 0-2 de penal i ha fet l'assistència del 0-3. Messi venia de fallar-ne un contra el Deportivo, però ha demanat xutar aquest, i ha marcat a la porteria on ha deixat l'empremta tants cops. Al final del partit, el 0-3 l'ha aconseguit sense una bota, cosa que encara fa més gran la seva llegenda. Marcelo li havia fet saltar la bota dreta, però Messi, en lloc d'aturar-se i queixar-se o reclamar la infracció, ha seguit corrent i ha donat a Aleix Vidal l'últim gol d'un partit que ha permès a Messi arribar als 17 gols en Lliga contra els madridistes. Amb aquesta xifra, el davanter de Rosario iguala els 17 gols que Telmo Zarra va fer amb la samarreta de l'Athletic Club al Madrid. El basc era fins ara el futbolista que havia marcat més gols en Lliga als blancs, però Messi es queda tots els rècords, insaciable.

En total, Messi ja ha marcat 15 cops al Bernabéu i es consolida així com el màxim golejador del clàssic en aquest estadi, per davant de Di Stéfano (13) i Raúl (12). En total, als clàssics ja ha fet 25 gols i n'ha guanyat 17, de manera que s'acosta al rècord de Paco Gento, l'home que en va guanyar més –21, en total–, quan encara no havia nascut Messi, el futbolista que deixa el seu nom al costat de tots els rècords.