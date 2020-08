De Quim Torra a Carles Puyol, les reaccions a la decisió de Lionel Messi

Leo Messi s'ha convertit en el nom del dia en pocs segons. Un cop ha sortit la primera informació sobre la seva decisió d'abandonar el Barça, a tots els continents s'ha començat a parlar d'aquest burofax que engresca els aficionats de clubs com l'Inter, el PSG o el City amb la possibilitat de veure l'argentí als seus equips. I que trenca el cor dels barcelonistes.

Les reaccions no s'han fet esperar. Una de les primeres ha estat de Carles Puyol, que va ser el capità de Messi, i que ha enviat un missatge de suport a Messi que, per cert, ha rebut l'aplaudiment de Luis Suárez.

Un dels homes que es vol presentar a les eleccions el 2021, Víctor Font, ha reaccionat demanant la dimissió de Bartomeu i anunciant que no descarta donar suport a una moció de censura.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ja dona per fet que Messi no jugarà mai més al Barça i ha escrit un tuit en què li recorda que Catalunya serà sempre casa seva. "No t'oblidarem mai", ha afegit.

A l'estranger, l'exjugador del Barça Gary Lineker, que té com a perfil una foto seva amb Messi, demana que el cas no acabi convertit en una guerra entre el jugador i el club.





If Messi is to leave @FCBarcelona by activating a release clause, then I hope the club try to help, not hinder him. He’s been fiercely loyal and their greatest ever player. It would be terribly sad if it finished with a fight between the player and the club.