Els advocats de Messi preparen una resposta al comunicat de la Lliga en què es donava la raó al Barça

Leo Messi segueix meditant sobre el seu futur al Barça. I en espera de donar explicacions sobre què farà, els seus advocats han decidit respondre el comunicat que la Lliga de futbol espanyola va fer, en què donaven la raó al Barça. La incògnita sobre si finalment accepta seguir una temporada més al Barça, però, s'allarga. En una nova jornada de reunions, Jorge Messi, el pare i representant del futbolista, s'ha trobat a les oficines de la Fundació Messi amb els seus advocats i Rodrigo, germà del capità del Barça. I el pròxim pas seria emetre un comunicat crític amb La Liga i Javier Tebas. Tebas, l'any 2005, va ser l'advocat que treballant per l'Alabès va presentar una denúncia en què demanava que un jove Messi no pogués jugar a Primera perquè entenia que havia debutat de forma il·legal, ja que a l'inici d'aquella temporada no tenia fitxa del primer equip. Els últims anys, en canvi, Tebas parla bé de Messi, perquè és la cara més visible de la Lliga, la competició que presideix.

La patronal va emetre l'última setmana un comunicat oficial en què defensava que Leo Messi té contracte en vigor amb el Barça fins al 2021, i recordava que la seva clàusula de rescissió és de 700 milions d’euros. El comunicat deia el següent: “El contracte és actualment vigent i té una clàusula de rescissió aplicable en el cas que Lionel Andrés Messi decidís instar l’extinció unilateral anticipada del contracte, efectuada d’acord amb l’article 16 del reial decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals”, i “en compliment de la normativa aplicable, i seguint el procediment que correspon en aquests supòsits, LaLiga no efectuarà el tràmit de visat previ de la baixa federativa al jugador si ell no ha abonat prèviament l’import de la clàusula”.

10 dies més tard del burofax en què anunciava que abandonaria el club, el futbolista encara no s'ha manifestat públicament. De fet, ja porta sis dies sense anar a entrenar, perquè avui tampoc ho ha fet. Messi, però, podria canviar d'opinió, entenent que la via de sortida del club dissenyada pels seus advocats era massa arriscada. Així, cap club s'ha animat a fer-li una oferta aquests dies, espantats per la possibilitat que el cas acabés al fang dels jutjats. Però de moment, segueix sense fer el pas. Ni en una direcció, ni en l'altra.

Messi, que va enviar un segon burofax per anunciar que no aniria a entrenar, es va reunir aquest dijous amb el seu pare, Jorge, i el seu germà, Rodrigo, per valorar la situació. Els dos burofaxos no van aconseguir moure la posició de la directiva, disposada a no facilitar-li la sortida. Ja fa uns mesos, els Messi es van negar a seguir dialogant sobre la renovació del contracte del jugador, que finalitza el juny del 2021, quan la directiva li oferia renovar fins la temporada del Mundial del Qatar, la temporada 2022-23. El Barça no ha aconseguit fer canviar d'opinió Messi, que en cas de quedar-se, ho faria sense renovar. Ningú s'acabaria de sortir amb la seva. El Barça veuria com Messi es queda, però sense renovar i enfadat, i el futbolista no pot marxar aquest estiu, tal com havia demanat.