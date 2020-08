Messi canvia d'estratègia i demana reunir-se per pactar la sortida del Barça

La partida d'escacs entre Messi i el Barça continua. Si dijous el president Bartomeu va moure peça, fent arribar al jugador el missatge que estaria disposat a dimitir a canvi d'aconseguir que es quedés, ara és l'argentí qui ha respost. De nou, sense declaracions en públic. Ho ha fet sol·licitant una trobada, segurament telemàtica, per tractar la sortida del club. La resposta del club és clara. No tenen cap problema en reunir-se amb el seu capità, però no volen discutir la seva sortida. És a dir, la situació segueix bloquejada.

Cada part, ben assessorada per experts i advocats, calcula cada moviment. Dijous el president Bartomeu va utilitzar la premsa per fer arribar un missatge al jugador, que no li agafa les trucades. Si inicialment Bartomeu havia fet arribar que es reuniria amb Messi per intentar solucionar el cas, després de rebre carbasses va haver de fer arribar el missatge per unes altres vies: estava disposat a dimitir si Messi deia públicament que se'n volia anar perquè no tenia bona relació amb Bartomeu. Una jugada que buscava trencar el silenci de Messi i que semblés que tot plegat era una disputa personal, i no pas una decepció general de Messi amb el projecte blaugrana. Però Messi no ha picat l'ham. Ha callat, conscient que parlar ara el debilitaria. A més, Bartomeu s'oferia per apartar-se ell, però no la junta, que hauria seguit. Era un terreny pantanós per a l'argentí, que es va encarregar de fer arribar a la premsa que parlaria quan ell cregués que ho havia de fer.

I encara no ho ha fet, tot i que sí que ha mogut peça. El Manchester City no vol que el cas sigui un escàndol i Messi tampoc vol que el cas acabi als jutjats, motiu pel qual opta per una reunió en la qual les dues parts arribaran amb les posicions molt allunyades. Messi no cedeix ni un metre en la seva posició de fer les maletes i anar-se'n al Manchester City, club amb el qual el pare del jugador està en contacte, planificant l'estratègia que cal seguir, mentre el PSG o l'Inter intenten fer canviar d'opinió Messi i enrolar-lo al seu projecte. El Barça tampoc es mou, perquè oficialment no permetrà la sortida de l'argentí. Ara, rere les portes del club hi ha debats que s'intenta que no es facin públics. Més d'un directiu i treballador creu que la millor cosa que es pot fer és acceptar negociar amb el City, si és una operació per un valor superior als 200 milions d'euros, entre diners i futbolistes que els anglesos proposin incloure-hi.

La reunió, doncs, potser no es produirà, doncs Bartomeu creu que no hi ha debat possible. Messi té contracte i s'hauria de quedar. I tampoc s'accepten ofertes. Si se'n vol anar, caldrà que algú pagui els 700 milions de la clàusula de rescissió, xifra que ningú pot pagar. La partida continua i les dues parts juguen amb el calendari. El Barça sap que Messi tampoc té gaire temps perquè diumenge haurà de passar els tests PCR i dilluns entrenar-se amb Koeman. Però el jugador també juga amb el calendari i sap que la moció de censura que s'ha organitzat contra el president pot afegir pressió a Bartomeu. Una moció que, en menys de vint dies, se sabrà si s'arriba a votar o no. I en vint dies el mercat de fitxatges continuarà obert. La partida continua oberta.

Si el Barça no es vol reunir o negociar, li tocarà a Messi el següent moviment. I aquest podria ser no presentar-se diumenge als tests PCR a la Ciutat Esportiva, tal com li han aconsellat els seus advocats. Seria una forma de retornar a la línia dura, després de veure que proposant una reunió, no ha aconseguit avançar gaire.