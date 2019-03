Messi: “Valverde ha llegit molt bé el partit i no hem patit”

Ernesto Valverde intentava contenir l’eufòria però va evitar parlar de tenir la Lliga a la butxaca després d’un triomf en què Leo Messi, autor de tres gols, va lloar la seva proposta: “El Betis tracta molt bé la pilota. Juguen molt bé, sortint amb la pilota des del darrere. El míster ha llegit el partit molt bé i no hem patit en cap moment. Cal estar preparats per jugar contra rivals així”. Valverde, amb tot, va responsabilitzar els jugadors de la victòria: “El mèrit és dels jugadors; quan fas una modificació tàctica i tens Leo Messi tot és molt més senzill”. Elogis d’anada i de tornada entre tècnics i jugadors després d’un triomf que deixa l’Atlètic de Madrid a 10 punts i el Reial Madrid a 12. “Depenem de nosaltres i encara no hi ha res definit. S’han vist coses pitjors. És un bon avantatge però encara queden molts punts en joc”, va afirmar Leo Messi. En la mateixa línia es va expressar Sergio Busquets: “És un pas més i cada cop queden menys jornades; hem de continuar en aquesta línia. No penso que sigui un pecat deixar escapar aquesta Lliga, hem d’anar partit a partit”. Valverde no va voler ni parlar del triplet: “Era un partit vital després de la derrota de l’Atlètic. Encara queden 30 punts per disputar i hem de ser prudents, però hem fet un pas molt important. De moment no tenim cap títol. Alguns poden pensar que ja som campions, però encara falten deu partits”.

Gerard Piqué, per la seva banda, va afirmar: “Estem molt contents, era un partit important per a nosaltres, per ampliar la distància amb el segon classificat”. També va parlar del futbolista més destacat del partit, Leo Messi: “Mai pots saber què passarà en el futur, però Messi, fins ara, és irrepetible i únic, ningú ha fet el que ha fet ell durant 12 o 13 anys seguits”. El central català, per cert, no va voler valorar la possibilitat de veure Griezmann al Barça, tal com s’ha publicat. “L’hi hauríeu de preguntar a ell”.