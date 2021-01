Messi no pot acomiadar-se així del Barça: els apunts en calent de la final de la Supercopa

Una final a remolc. Jordi Alba esbufegava, per falta de línies de passada, cada cop que li tocava servir de banda. Messi, titular malgrat les molèsties, ha aparegut molt poc. Pedri, rodejat de contraris sempre que rebia, tampoc ha estat encertat. En dues setmanes a Bilbao, Marcelino ha fet de l'Athletic un equip incòmode. I no li ha costat gaire. Amb un parell d'idees clares, i després de superar el Reial Madrid a la semifinal de la Supercopa, el preparador asturià ha guanyat la batalla tàctica a Koeman, que no ha fet massa per evitar que el seu Barça no esperés a camp propi un rival menys talentós. A què han jugat exactament els blaugranes en la primera final que disputaven en un any i mig? A sobreviure? La victòria no hauria de justificar una proposta tan pobra. La derrota, la retrata.

Punt d'inflexió frustrat. D'acord, la Supercopa d'Espanya no té el glamur de la Champions, però és impossible no veure en la desfeta del Barça a Sevilla (des de Duckadam, una ciutat de finals perdudes) trets que evoquen la tríada de derrotes europees (Roma, Liverpool, Lisboa) dels últims cursos. Contra l'Athletic, els blaugranes han comès errades infantils de concentració en jugades a pilota aturada, igual que a Anfield o a l'Olimpico. També han patit els efectes d'una inferioritat física sagnant i d'una falta de pla més pròpies dels temps de Setién que de l'era Koeman. Messi, present en els tres precedents dolorosos, tampoc ha trobat solucions. Després del gol de Villalibre per forçar la pròrroga, el 10 no només no ha reunit els seus companys per intentar aixecar els ànims, sinó que ha acabat expulsat, víctima de la més pura impotència.

El millor central de la plantilla. Per treure alguna conclusió positiva, el rendiment d'Araujo minimitza la pena del Barça per no poder avançar l'arribada d'Eric García al mercat d'hivern. Quan Piqué va lesionar-se de gravetat, l'arribada del defensa de Martorell es va fer encara més necessària, però el pas endavant del central uruguaià, amanit amb l'aparició de Mingueza, ha rebaixat el drama. Araujo està aprofitant l'ocasió fins al punt que ara mateix és ell i no Lenglet el marcador de referència de l'equip. Imperial en el joc aeri i en la correcció, només ha de millorar –en relació al seu company a l'eix– en la sortida de pilota, un art que es desenvolupa amb el pas del temps. No és casualitat que en menys d'un any hagi multiplicat per quatre el seu valor de mercat.

Les mans buides d'Antoine. Griezmann va costar més de 120 milions perquè decidís partits importants. I ha estat a punt, malgrat la mala actuació col·lectiva, de justificar part de l'esforç a la Supercopa. Si el dia de la Reial Societat, amb Messi lesionat, va aportar l'assistència per a De Jong, a la final contra l'Athletic, amb el 10 a la gespa, ha fet dos gols de finalitzador professional. Llàstima que no hagin servit de res. Williams, amb un golàs a la pròrroga, li ha esborrat el somriure de cop. Atenció, per cert, a la carrera que porta el basc contra el Barça. L'any passat va ser el botxí de l'eliminació dels catalans a la Copa. I aquest any ha elevat el nivell per donar el segon títol en sis anys al seu club.