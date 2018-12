Messi: "M'agradaria tornar a treballar amb Guardiola"

Leo Messi ha declarat en una entrevista exclusiva amb el diari 'Marca' que als jugadors del Barça els encantaria que Neymar tornés al Camp Nou, pel que significa "tant com a jugador com per al vestidor. Som amics, vam viure coses molt maques, altres no tant. Tot i això, veig molt difícil que pugui sortir de París", ha dit l'argentí.

En l'entrevista, Messi admet que "la rivalitat amb Cristiano va ser molt sana i va estar bé per a l'espectador", i diu que "a Cristiano se'l trobaria a faltar en qualsevol equip on hagués estat i del qual hagués marxat".

Pel que fa a la Pilota d'Or, el davanter argentí ha comentat que "sabia que aquesta temporada no tenia possibilitat de guanyar-lo". Sobre Guardiola, ha dit que "és un dels millors", i ha afegit que li agradaria tornar a treballar amb ell, tot i que és "complicat".

El VAR, que ha estat implantat aquesta temporada a la Lliga, és també objecte de les seves reflexions. "Al principi hi era reticent, la veritat és que no ho veia. Però avui crec que és una cosa bona per a la Lliga i el futbol. Ha tingut una acceptació espectacular, tant per als aficionats com per als jugadors. Ho veig molt bé".