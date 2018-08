Messi assenyala Europa als nous fitxatges

“Hem fet una plantilla que il·lusiona. Els nous fitxatges ens ajudaran a ser millors del que érem. Farem l’impossible per recuperar aquesta competició tan bonica [la Champions League] i portar-la altra vegada cap aquí aquest any”. El primer parlament al Camp Nou de Leo Messi com a primer capità del Barça no va deixar ningú indiferent. L’argentí va beneir l’arribada dels nouvinguts, a qui va deixar clar quin és el gran objectiu per a aquesta temporada, una Champions que encara cou per la dolorosa eliminació del curs passat a Roma. “Tots ens vam quedar amb l’espina clavada, sobretot per la manera com va anar”, va insistir Messi, que sobre la gespa també va apadrinar els jugadors arribats aquest estiu.

Tots ells tenien clar que quan s’arriba al Camp Nou es paga un tribut: abans d’intentar cap acció individual cal passar la pilota a Messi. Ho van evidenciar Arturo Vidal i Malcom. El primer va rebre dues pilotes al balcó de l’àrea al primer quart d’hora. La primera, d’esquena a porteria, la va deixar franca a l’argentí. En la segona va ser l’argentí qui el va trobar, però el xilè, enlloc d’escollir l’opció més propícia, un xut ràpid, va intentar tornar-l’hi i va acabar perdent l’avantatge que havia generat.

Qui va estar més encertat va ser Malcom, que va obrir la llauna després d’una assistència de Messi. El brasiler, lluny de voler posar pausa a la jugada, va encarar el lateral i, després de fer-se un forat per a la cama bona, va demostrar que no té cap problema a l’hora d’atrevir-se a buscar la porteria rival. Amb un xut potent i ras i la complicitat d’Andrada va aconseguir el seu primer gol al Camp Nou. Tot i passar força desapercebut la resta de temps, encara va tenir una altra opció dins de l’àrea, on, aquest cop sí, va ficar-se-li entre cella i cella assistir a Messi fos com fos. Amb Vidal sol a un costat i un espai raonable per xutar, l’argentí era l’opció més difícil, però tot i així la va triar. Malcom tenia clar que ahir valia més el vistiplau de l’argentí que no pas sumar un gol intranscendent.

També com a titular, però amb una actuació menys brillant, Miranda es va estrenar igualment al Camp Nou. El lateral andalús va disposar d’una hora sobre la gespa, però la seva actuació va ser més aviat discreta: poc exigit en defensa i gairebé inèdit en atac. A la segona part van entrar Arthur, Lenglet i Riqui Puig, que va deixar els primers detalls tècnics de qualitat sobre la gespa de l’estadi. El jove migcampista va estar a punt d’estrenar-se amb gol, però el xut que va intentar a cinc minuts per al final, sol davant Rossi, va sortir lleugerament desviat.

Marlon, cap al Sassuolo

Si els nous van intentar agradar al seu nou públic, a l’altra cara de la moneda quedaven peces com Marlon, que va seguir el partit des de la llotja. El defensa va acomiadar-se ahir dels seus companys i avui anirà a Itàlia per firmar pel Sassuolo per les pròximes cinc temporades. A falta de conèixer les xifres oficials de l’acord, el central brasiler serà traspassat per uns sis milions fixos als quals se n’hi podrien afegir sis més en funció de variables per partits jugats. El Barça va pagar-ne cinc milions, però després d’un any al filial i un altre al Niça no ha convençut els tècnics per continuar.

Tres més que tampoc es van vestir de curt són Aleñá, Denis Suárez i Sergi Samper, que surten d’una lesió. Aquest últim és l’únic membre del primer equip que de moment no té dorsal assignat. El migcampista barceloní segueix pendent del seu futur, però abans de decidir-se vol estar segur que està totalment recuperat dels problemes que va tenir al genoll.